Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки

Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.

А вот высотка на западе столицы – улице Шаранговича. Сегодня большинство из обитателей дома уже давно справили новоселье. Но что предшествовало счастливому событию? Задержка строительства сроком почти в год. Задержал все тот же МДК. Взяли кредиты и платят за аренду жилья. Минчане жалуются, что не могут заселиться в новостройку – подробности.

Среди дольщиков ходили слухи о том, что стройка замерла, потому что все силы строительной организации были брошены на дом, который находится на Серова/Любанской. А людей с Шаранговича чуть ли не напрямую просили стиснуть зубы и потерпеть. Те, может быть, и потерпели бы, но вот платежи по кредитам никого ждать не будут.

А ведь писали много куда и много кому. Но ответы на бумаге не помогли сдвинуть дело с мертвой точки. Чтобы получить комментарий, так сказать, из первых уст – от застройщика и оценить перспективы реальных сроков сдачи дома на Шаранговича, 84, корреспонденты программы «Решение есть!» тогда отправились в офис стройорганизации. Удалось выяснить, что строительно-монтажные работы завершены и единственная преграда между дольщиками и их имуществом – документальный вопрос.

Ирина Иванова, в 2022-м году – и.о. главного инженера ОАО «Минский домостроительный комбинат»:

Законодательно все сроки эти оговорены. Они имеют свои рамки, временной показатель даже до полугода есть. «В ноябре они будут заселены». Что МДК пообещал дольщикам несданного дома? Читайте здесь.

Сегодня многоэтажка в Соколе один в один повторяет судьбу тех двух столичных новостроек, сделанных под тремя буквами МДК. Платежи по кредитам и субсидиям людям нужно платить как по часам, в срок – за просроченное жилье, если можно так выразиться.