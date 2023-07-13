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Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки

13 июля 2023 13:42
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Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-1

А вот высотка на западе столицы – улице Шаранговича. Сегодня большинство из обитателей дома уже давно справили новоселье. Но что предшествовало счастливому событию? Задержка строительства сроком почти в год. Задержал все тот же МДК.

Взяли кредиты и платят за аренду жилья. Минчане жалуются, что не могут заселиться в новостройку – подробности.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-4

Среди дольщиков ходили слухи о том, что стройка замерла, потому что все силы строительной организации были брошены на дом, который находится на Серова/Любанской. А людей с Шаранговича чуть ли не напрямую просили стиснуть зубы и потерпеть. Те, может быть, и потерпели бы, но вот платежи по кредитам никого ждать не будут.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-7

А ведь писали много куда и много кому. Но ответы на бумаге не помогли сдвинуть дело с мертвой точки. Чтобы получить комментарий, так сказать, из первых уст – от застройщика и оценить перспективы реальных сроков сдачи дома на Шаранговича, 84, корреспонденты программы «Решение есть!» тогда отправились в офис стройорганизации.

Удалось выяснить, что строительно-монтажные работы завершены и единственная преграда между дольщиками и их имуществом – документальный вопрос.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-10

Ирина Иванова, в 2022-м году – и.о. главного инженера ОАО «Минский домостроительный комбинат»:
Законодательно все сроки эти оговорены. Они имеют свои рамки, временной показатель даже до полугода есть.

«В ноябре они будут заселены». Что МДК пообещал дольщикам несданного дома? Читайте здесь.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-13

Сегодня многоэтажка в Соколе один в один повторяет судьбу тех двух столичных новостроек, сделанных под тремя буквами МДК. Платежи по кредитам и субсидиям людям нужно платить как по часам, в срок – за просроченное жилье, если можно так выразиться.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-16

От дома к дому сценарий как под копирку, и в самом МДК все стабильно. Хоть за последний год в строительной организации практически полностью сменилось руководство, подходы к работе, как показывает практика, остались прежними. Жаль, что страдают от этого обычные люди, которые просто захотели жить в собственной квартире.

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки-19

Сергей Шуманский, ведущий:
Долевое строительство как перспективу решения квартирного вопроса, конечно, безопасным не назовешь. Особенно, когда речь идет о многодетных семьях, которые очень рассчитывают на поддержку государства и сроки, которые выставляет застройщик.

Но рисковать или нет – каждый решает сам. Как бы там ни было, долевка сегодня – самый оптимальный вариант в финансовом плане. Пусть и не всегда в срок, но ведь ради счастливого будущего своей семьи можно немного и подождать.

Это был проект «Решение есть!» Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните – неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.

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# Строительство # общество # Ирина Иванова # Сергей Шуманский # Фотофакт

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