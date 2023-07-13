Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки
Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.
А вот высотка на западе столицы – улице Шаранговича. Сегодня большинство из обитателей дома уже давно справили новоселье. Но что предшествовало счастливому событию? Задержка строительства сроком почти в год. Задержал все тот же МДК.
Взяли кредиты и платят за аренду жилья. Минчане жалуются, что не могут заселиться в новостройку – подробности.
Среди дольщиков ходили слухи о том, что стройка замерла, потому что все силы строительной организации были брошены на дом, который находится на Серова/Любанской. А людей с Шаранговича чуть ли не напрямую просили стиснуть зубы и потерпеть. Те, может быть, и потерпели бы, но вот платежи по кредитам никого ждать не будут.
А ведь писали много куда и много кому. Но ответы на бумаге не помогли сдвинуть дело с мертвой точки. Чтобы получить комментарий, так сказать, из первых уст – от застройщика и оценить перспективы реальных сроков сдачи дома на Шаранговича, 84, корреспонденты программы «Решение есть!» тогда отправились в офис стройорганизации.
Удалось выяснить, что строительно-монтажные работы завершены и единственная преграда между дольщиками и их имуществом – документальный вопрос.
Ирина Иванова, в 2022-м году – и.о. главного инженера ОАО «Минский домостроительный комбинат»:
Законодательно все сроки эти оговорены. Они имеют свои рамки, временной показатель даже до полугода есть.
«В ноябре они будут заселены». Что МДК пообещал дольщикам несданного дома? Читайте здесь.
Сегодня многоэтажка в Соколе один в один повторяет судьбу тех двух столичных новостроек, сделанных под тремя буквами МДК. Платежи по кредитам и субсидиям людям нужно платить как по часам, в срок – за просроченное жилье, если можно так выразиться.
От дома к дому сценарий как под копирку, и в самом МДК все стабильно. Хоть за последний год в строительной организации практически полностью сменилось руководство, подходы к работе, как показывает практика, остались прежними. Жаль, что страдают от этого обычные люди, которые просто захотели жить в собственной квартире.
Сергей Шуманский, ведущий:
Долевое строительство как перспективу решения квартирного вопроса, конечно, безопасным не назовешь. Особенно, когда речь идет о многодетных семьях, которые очень рассчитывают на поддержку государства и сроки, которые выставляет застройщик.
Но рисковать или нет – каждый решает сам. Как бы там ни было, долевка сегодня – самый оптимальный вариант в финансовом плане. Пусть и не всегда в срок, но ведь ради счастливого будущего своей семьи можно немного и подождать.
Это был проект «Решение есть!» Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните – неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.
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