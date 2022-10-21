Взяли кредиты и платят за аренду жилья. Минчане жалуются, что не могут заселиться в новостройку

Новости Беларуси. Построенный вовремя, без переноса сроков сдачи дом сегодня скорее нонсенс, чем что-то обыденное. Судя по отзывам в интернете, во всем Минске найдется лишь несколько десятков примеров, когда застройщики строго укладывались в отведенный промежуток времени, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Большинство строительных компаний возводят дома без особой спешки, растягивая стройку еще на полгода, а то и на год. При этом по закону каждый дольщик вроде как и защищен от подобных сюрпризов. По крайней мере, в заключенном между сторонами договоре четко прописано, что за каждый день просрочки положена компенсация. Но на деле вопрос денежных выплат легко снимается подписанием допсоглашения. Благодаря этому застройщики выходят сухими из воды при любых обстоятельствах. Но бывает и так, что из-за невнимательности или недосмотра система дает сбой. Перенос сроков сдачи дома достаточно распространенная практика на рынке новостроек. Причем не сдерживать обещания могут как недобросовестные, так и добросовестные застройщики. Причин для этого множество. Это и увеличение себестоимости строительства, и чрезмерные административные барьеры, и задержка стройматериалов подрядчиками. Еще одна проблема – долгое подключение коммуникаций. Нередко строители сталкиваются с нигде не обозначенными конструкциями, на демонтаж которых могут уйти месяцы. Но бывает и так, что причины задержек связаны с работой самого застройщика. Например, с неправильным построением бизнес-планов, дефицитом финансирования, а в ряде случаев и с мошенничеством. Все это может привести не только к срывам срока сдачи дома, но и заморозке проекта.

Из счастливых новоселов в вечные дольщики. Люди, еще в 2021 году купившие жилье в строящемся доме, расположенном в границах улиц Шаранговича и Панченко в Минске, не могут получить ключи от своей жилплощади. Сроки сдачи объекта переносятся. Всего в доме продано 126 квартир. За этими цифрами – многодетные семьи, которые ради новоселья потратили сбережения, продали единственное жилье, взяли кредиты, влезли в долги, но до сих пор остаются без собственной крыши над головой.

Валентина, дольщик:

С апреля мы ждем сдачи ключей. Люди снимают квартиры, люди платят кредиты по каким-то несусветным процентам, а квартиры не сдают. Обидно и неприятно.

Анастасия, дольщик:

Нам обещали первоначально не 18 апреля, а даже 25 февраля был срок. И вот мы с мужем думали, что будет еще какое-то время на ввод, и мы хотя бы в мае получим ключи. Но сентябрь, октябрь, а заветных ключей все равно нет. Конечно, обидно. Анастасия с семьей рассчитывала еще весной вселиться на собственные квадратные метры. Жилье в строящемся доме в районе Сухарево приглянулось и метражом, и планировкой, и расположением. Рукой подать до детского сада и школы. Поэтому свою квартиру площадью поменьше продали сразу, но ключи от новой так и не получили. Представители компании застройщика обещали построить дом быстро – всего за год, но не тут-то было. Заложниками ситуации оказались еще больше сотни многодетных семей.

Марина Буйницкая, дольщик:

В мае нас собрали для того, чтобы мы заключили соглашение. Мы заключили соглашение для того, чтобы 1 сентября получить свои заветные ключи. 1 сентября мы не получили, нас клятвенно уверяли – 30 сентября. 30 сентября мы тоже ничего не получили, поэтому 4 октября мы уже коллективно собрались и пошли к директору. На что нас директор уверил: 10 октября все будет. Мы поверили. Уже сегодня 18 число и никаких продвижений нет.

Дому уже присвоен адрес, квартиры готовы, только вот ключи дольщики так и не получили. И это притом, что строение должны были сдать еще в конце зимы. Совсем скоро закончится октябрь. За долгое время ожидания в семьях успели родиться и подрасти дети. К тому же многие несостоявшиеся новоселы уже заказали новую мебель, теперь это все хранится на съемном жилье и у родственников.

Владимир, дольщик:

Ведите детей в садики, школы, не волнуйтесь – 1 сентября вы будете жить в нашем прекрасном. Но почему-то никто ничего вообще. Возим детей из разных районов, поднимаемся в 6 утра в школу, садик, вот так и живем.

Антонина Степанович, дольщик:

Я вожу детей из Чижовки, мы просыпаемся в 6 часов утра. Нам обещали в сентябре сдать дом. Мы перевели детей. У меня один ребенок заканчивает в час, второй – в два, третий – в пять надо забирать из садика. Мне через месяц выходить на работу. Я не знаю, как мне в данной ситуации быть. 16-этажку во Фрунзенском районе столицы строит Минский домостроительный комбинат. На его счету десятки возведенных домов, но на этом объекте фирма забуксовала. Люди говорят, что стройка замерла, а вот платежи за квадратные метры – нет. Среди дольщиков ходят слухи, что все силы строительной организации брошены на дом в районе улиц Серова, Любанской, 36, там тоже горят сроки, а потому будущих собственников с улицы Шаранговича просят потерпеть. Возможно, люди бы и пошли навстречу, только вот большинство семей взяли кредиты и теперь оказались в сложной ситуации. Ежемесячные выплаты по ссуде и аренде жилья складываются в неподъемные суммы.

Екатерина Макаревич, дольщик:

Я рядышком живу и видела процесс строительства. Изначально шел хорошо процесс, а потом ба-бах! – и все. И тишина. И все ждем-ждем, каждый день ждем-ждем, а что мы ждем – непонятно чего. Завтраками кормят каждый день. В банке уже требуют бумажку о собственности нести. А где ее брать? О своей проблеме куда только ни писали. Дошли даже до Администрации Президента. Но пока ни в одном из ведомств люди так и не получили внятного ответа на вопрос: когда же все-таки они смогут начать обживать свои квартиры? Верить уже не могут и ждать больше нельзя.

Марина Буйницкая:

Когда звоним в МДК, нам говорят: ждите, документы готовятся, справки собираются. Нам дают справку якобы о том, что собирает справки МДК. Да, мы приезжаем в банк, так как у нас коммерческие кредиты. Нам говорят, что эта бумажка недействительна, у вас в допсоглашении черным по белому написано: 1 сентября – срок ввода дома в эксплуатацию. От 1 сентября нам считают льготные кредиты, субсидии, коммерческие кредиты. Мы к вам обратились, потому что не знаем, куда нам идти, кому писать. Владимир:

У нас даже на сайте стоит 93 % или сколько там дом.

Последний раз в мае обновлялась страничка МДК, никакой информации на сайте. Звонили главному инженеру, уточняли, почему страничка не ведется. Почему нет фотографии готового дома? Ничего нет.

Наши корреспонденты тоже заглянули на сайт организации застройщика. Интересующий нас объект находится на вкладке «строящиеся». Подробный проект, планировочные решения и технические показатели, даже фотоотчет о ходе строительства. Все бы ничего, только последний раз информация обновлялась 13 мая.