Выбитые окна и адская вонь. Как долгожданная многоэтажка в Соколе превратилась в кадр из фильма ужасов

Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.

Сергей Шуманский, ведущий:

Повлиять на эту ситуацию дольщики никак не могут, зато могут заранее к ней подготовиться и узнать, любая ли задержка строительства – это плохо лично для них и всегда ли нужно подписывать допсоглашение с застройщиком, если перенос сроков реально отражается на планах будущих собственников. Впрочем, задержка совсем необязательно автоматически говорит о недобросовестности застройщика. Если компания заранее предупредила о переносе сроков сдачи дома, при этом у нее хорошая репутация и тысячи сданных квадратных метров жилья за спиной, то, вероятно, дело в каких-то внутренних проблемах. Что делать дольщикам, если застройщик задерживает сдачу дома? Ждать и надеяться, разрывать договор в одностороннем порядке, обивать пороги строительной фирмы, требуя выплату неустойки, или идти в суд?

Сергей Шуманский:

Микрорайон Сокол давно стал перспективной площадкой для дополнительного жилищного строительства. Там вовсю возводят многоэтажное жилье и строят коттеджи для многодетных семей. Помимо жилых объектов, на очереди детский сад, школа и амбулатория в одном из домов. К слову, именно жилой дом с амбулаторией обещали построить в Соколе в первую очередь. За медицинскую пристройку отвечал «Стройтрест № 1», а над жилыми этажами работали сотрудники Минского домостроительного комбината. Сроком ввода объекта в эксплуатацию значился первый квартал 2023 года. Но на сегодня 11-этажный жилой дом на 160 квартир в границах улиц Барамзиной, Киреева и Березогорской так и не встретил своих новоселов. А многодетные дольщики, устав от переносов срока сдачи, обратились на горячую линию нашей программы.

Конструкция из стекла и бетона пустыми глазницами окон печально смотрит на улицы Барамзиной, Березогорской и Киреева в столичном микрорайоне Сокол. Эта новостройка – мечта всей жизни сотен семей. Но в таком виде строение приводит будущих собственников в недоумение.

Сергей, дольщик:

Криво, косо, сикось-накось все это сделано. Или пьяные делали, или реально практиканты. За забором – многоквартирный жилой дом, строящийся в основном для многодетных семей. Согласно договору долевого строительства, отпраздновать здесь новоселье должны были еще в ноябре 2022 года. Но пока стройка приказала долго жить, а несостоявшиеся новоселы пополнили ряды обманутых дольщиков. Судьба злодейка свела их с МДК – Минским домостроительным комбинатом – известным застройщиком столичных квадратных метров.

Полина Вашкевич, дольщик:

Мы, конечно, очень расстроились, что строит МДК. Но из тех вариантов, которые были предложены, – это был самый лучший вариант. И, конечно, мы не ожидали, что мы попадем на строительство дома больше двух лет. Хоть знали, что это МДК, что у него и строители непонятно какие. Конечно, расстроены. Ну а что сейчас делать? Мечтали быть жителями многоэтажки в самом зеленом районе столицы, а стали соседями по несчастью. С договорами в руках люди теперь стоят на стройке. В новых квартирах они должны жить уже больше полугода, но владельцами квадратных метров пока что остаются только на бумаге.

Екатерина, дольщик:

В 2021 году мы заключили договор с МДК. Это был март. С мая я уже плачу субсидирование. На данный момент еще никакого жилья мы не предвидим.

Сколько еще ждать переезда – такой вопрос задают себе сотни людей, вложивших немалые средства в строительство жилья. Чтобы попасть в стройку, дольщики брали кредиты и занимали деньги у знакомых. Сегодня эти долги надо погашать. Плюс ко всему многие обитают на съемных квартирах, а это еще один удар по семейному бюджету. Екатерина:

Я думаю, каждый дольщик думал, что не попадет в эту ситуацию, чтобы и снимать жилье, и платить кредит, и ждать своего жилья как не знаю кто. Свое жилье – это свой небольшой скромный уголок, где ты проводишь с семьей больше времени, чем где-то. Полюбоваться на окрестности из окон собственного уютного гнездышка пока не получается, а так хотелось. Татьяна со своей семьей решили вступить в долевое строительство. Заселиться рассчитывали еще в 2022 году. Но радостное ожидание новоселья затянулось и обросло мрачными красками.

Татьяна, дольщик:

Мы тоже снимаем квартиру и столько денег платим. Я на двух работах тяну, чтобы заплатить за кредиты и за съем квартиры. Застройщик молчит, ничего не может нам ответить конкретно. И с этой волокитой столкнулась не только Татьяна. Во дворе новостройки на ситуацию ропщут еще десяток ее несостоявшихся соседей. А все потому, что сроки сдачи дома постоянно переносятся. На свои законные квадратные метры люди продолжают смотреть через забор.

Полина Вашкевич:

Была загвоздка именно со строительством амбулатории. Потом, когда поменяли бригаду, стройка как-то пошла. Но строителей начали перекидывать на другие объекты. То есть когда дело подходило к ноябрю, строителей перекинули совершенно на другой объект. И на стройке было буквально три человека, которые, естественно, ничего не сделают. Было первое допсоглашение на апрель. Потом было еще допсоглашение. Потом, когда уже начало дело подходить к окончанию, то опять строителей перекидывают на другой объект.

По словам несостоявшихся жильцов многоэтажки, на стройке днем с огнем никого не сыщешь. И это в рабочее время. А следы бурной деятельности рабочих, к сожалению, видны только вблизи дома, а никак ни на самом строительном объекте. Что касается вечернего времени суток, то положенного сторожа еще никто ни разу и в глаза не видел. Вход на стройплощадку открыт, в дом, кстати, тоже может заглянуть любой желающий, потому несостоявшиеся хозяева квадратных метров приглашают нашу съемочную группу на экскурсию.

В пустых комнатах гуляет ветер, валяются горы мусора и живут пока только мухи. А ведь квартиры в этом многоэтажном бетонном строении не самые дешевые – 1 850 белорусских рублей за метр квадратный с отделкой. Только вот качество строительства оставляет желать лучшего, рассказывают будущие новоселы. Полина Вашкевич:

Когда мы приезжали с мужем, смотрели квартиру, там хочется плакать. Там трещина на трещине, там сколы, там стекла разбиты. Бутылки валяются. Можно понять, какими силами и как они все это делают.

Люди чуть ли не со слезами на глазах заглядывают в свои квартиры. Неровные стены, осыпавшаяся штукатурка, трещины и выбитые стекла. На эти строительные недочеты будущие владельцы уже закрыли глаза.

Куда больше отдельных жильцов возмущает тот факт, что их квадратные метры строители превратили в общественный туалет. Аромат, к сожалению или, к счастью, камера передать не может. Екатерина:

Можно посмотреть, что у нас много чего не сделано. Загвоздка была в амбулатории, которую первая бригада строила, – судились. Вторые приехали монолитчики – начали строить. Какое-то движение пошло. Но дальше продвижения никакого. Говорят, что вообще будут замораживать.

Заброшенная стройплощадка – прекрасная натура для фотографов, но для сотен дольщиков – настоящая трагедия. Долгие месяцы ожидания оборачиваются не только финансовыми потерями, но и нервотрепкой. Сергей:

Обещали, что это будет в кратчайшие сроки. В районе 3-4 месяцев, говорили, нам уже сдадут. Кредиты мы набрали. Один кредит льготный, второй – на общих основаниях – коммерческий кредит с хорошими процентами. Мы это все выплачиваем. Вдвойне обиднее дольщикам еще и потому, что на соседней улице уже давно построили и ввели в эксплуатацию дома, срок сдачи которых по плану еще даже не закончился. Екатерина:

Есть у нас еще пятый и третий кварталы за церковью, которые расположены, там уже сдали четыре дома, которые строил «Юго-Запад-Строй» вместе с «МАПИД».

Когда же наконец квартиры в микрорайоне Сокол станут их собственностью? Вот вопрос, который мучает дольщиков уже не первый месяц. За объяснениями люди не раз обращались к застройщику, но ответа так и не получили. А ведь многие уже стопроцентно погасили субсидии и считают себя полноценными обладателями жилья. К сожалению, пока только на бумаге.

Сергей:

Не дозвониться до них. У них постоянно начальство – совещание, в отъезде. Невозможно никак поймать. Сюда как-то приехали, не увидели мы с женой никакого строительства. Курят, гуляют. Полина Вашкевич:

Руководству не дозвониться, никто ничего не знает, постоянно перекидывают: одному звоните, второму звоните, то еще куда-то. 1 июля дом должен был сдаться городу, допсоглашения у нас на руках нет, ничего нет. Как уже говорили, переносить им нельзя. А нам документы нужно уже нести в банк. У нас выплата идет практически 100 %. Мы выплатили еще год назад. То есть данную квартиру, которую мы строим за свои деньги, мы выплатили год назад. В которой мы вообще не живем.