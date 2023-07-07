Выбитые окна и адская вонь. Как долгожданная многоэтажка в Соколе превратилась в кадр из фильма ужасов

Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.
Сергей Шуманский, ведущий:
Повлиять на эту ситуацию дольщики никак не могут, зато могут заранее к ней подготовиться и узнать, любая ли задержка строительства – это плохо лично для них и всегда ли нужно подписывать допсоглашение с застройщиком, если перенос сроков реально отражается на планах будущих собственников.
Впрочем, задержка совсем необязательно автоматически говорит о недобросовестности застройщика. Если компания заранее предупредила о переносе сроков сдачи дома, при этом у нее хорошая репутация и тысячи сданных квадратных метров жилья за спиной, то, вероятно, дело в каких-то внутренних проблемах.
Что делать дольщикам, если застройщик задерживает сдачу дома? Ждать и надеяться, разрывать договор в одностороннем порядке, обивать пороги строительной фирмы, требуя выплату неустойки, или идти в суд?
Сергей Шуманский:
Микрорайон Сокол давно стал перспективной площадкой для дополнительного жилищного строительства. Там вовсю возводят многоэтажное жилье и строят коттеджи для многодетных семей. Помимо жилых объектов, на очереди детский сад, школа и амбулатория в одном из домов.
К слову, именно жилой дом с амбулаторией обещали построить в Соколе в первую очередь. За медицинскую пристройку отвечал «Стройтрест № 1», а над жилыми этажами работали сотрудники Минского домостроительного комбината.
Сроком ввода объекта в эксплуатацию значился первый квартал 2023 года. Но на сегодня 11-этажный жилой дом на 160 квартир в границах улиц Барамзиной, Киреева и Березогорской так и не встретил своих новоселов. А многодетные дольщики, устав от переносов срока сдачи, обратились на горячую линию нашей программы.
Конструкция из стекла и бетона пустыми глазницами окон печально смотрит на улицы Барамзиной, Березогорской и Киреева в столичном микрорайоне Сокол. Эта новостройка – мечта всей жизни сотен семей. Но в таком виде строение приводит будущих собственников в недоумение.
Сергей, дольщик:
Криво, косо, сикось-накось все это сделано. Или пьяные делали, или реально практиканты.
За забором – многоквартирный жилой дом, строящийся в основном для многодетных семей. Согласно договору долевого строительства, отпраздновать здесь новоселье должны были еще в ноябре 2022 года. Но пока стройка приказала долго жить, а несостоявшиеся новоселы пополнили ряды обманутых дольщиков. Судьба злодейка свела их с МДК – Минским домостроительным комбинатом – известным застройщиком столичных квадратных метров.
Полина Вашкевич, дольщик:
Мы, конечно, очень расстроились, что строит МДК. Но из тех вариантов, которые были предложены, – это был самый лучший вариант. И, конечно, мы не ожидали, что мы попадем на строительство дома больше двух лет. Хоть знали, что это МДК, что у него и строители непонятно какие. Конечно, расстроены. Ну а что сейчас делать?
Мечтали быть жителями многоэтажки в самом зеленом районе столицы, а стали соседями по несчастью. С договорами в руках люди теперь стоят на стройке. В новых квартирах они должны жить уже больше полугода, но владельцами квадратных метров пока что остаются только на бумаге.
Екатерина, дольщик:
В 2021 году мы заключили договор с МДК. Это был март. С мая я уже плачу субсидирование. На данный момент еще никакого жилья мы не предвидим.
Сколько еще ждать переезда – такой вопрос задают себе сотни людей, вложивших немалые средства в строительство жилья. Чтобы попасть в стройку, дольщики брали кредиты и занимали деньги у знакомых. Сегодня эти долги надо погашать. Плюс ко всему многие обитают на съемных квартирах, а это еще один удар по семейному бюджету.
Екатерина:
Я думаю, каждый дольщик думал, что не попадет в эту ситуацию, чтобы и снимать жилье, и платить кредит, и ждать своего жилья как не знаю кто. Свое жилье – это свой небольшой скромный уголок, где ты проводишь с семьей больше времени, чем где-то.
Полюбоваться на окрестности из окон собственного уютного гнездышка пока не получается, а так хотелось. Татьяна со своей семьей решили вступить в долевое строительство. Заселиться рассчитывали еще в 2022 году. Но радостное ожидание новоселья затянулось и обросло мрачными красками.
Татьяна, дольщик:
Мы тоже снимаем квартиру и столько денег платим. Я на двух работах тяну, чтобы заплатить за кредиты и за съем квартиры. Застройщик молчит, ничего не может нам ответить конкретно.
И с этой волокитой столкнулась не только Татьяна. Во дворе новостройки на ситуацию ропщут еще десяток ее несостоявшихся соседей. А все потому, что сроки сдачи дома постоянно переносятся. На свои законные квадратные метры люди продолжают смотреть через забор.
Полина Вашкевич:
Была загвоздка именно со строительством амбулатории. Потом, когда поменяли бригаду, стройка как-то пошла. Но строителей начали перекидывать на другие объекты. То есть когда дело подходило к ноябрю, строителей перекинули совершенно на другой объект. И на стройке было буквально три человека, которые, естественно, ничего не сделают. Было первое допсоглашение на апрель. Потом было еще допсоглашение. Потом, когда уже начало дело подходить к окончанию, то опять строителей перекидывают на другой объект.
По словам несостоявшихся жильцов многоэтажки, на стройке днем с огнем никого не сыщешь. И это в рабочее время. А следы бурной деятельности рабочих, к сожалению, видны только вблизи дома, а никак ни на самом строительном объекте.
Что касается вечернего времени суток, то положенного сторожа еще никто ни разу и в глаза не видел. Вход на стройплощадку открыт, в дом, кстати, тоже может заглянуть любой желающий, потому несостоявшиеся хозяева квадратных метров приглашают нашу съемочную группу на экскурсию.
В пустых комнатах гуляет ветер, валяются горы мусора и живут пока только мухи. А ведь квартиры в этом многоэтажном бетонном строении не самые дешевые – 1 850 белорусских рублей за метр квадратный с отделкой. Только вот качество строительства оставляет желать лучшего, рассказывают будущие новоселы.
Полина Вашкевич:
Когда мы приезжали с мужем, смотрели квартиру, там хочется плакать. Там трещина на трещине, там сколы, там стекла разбиты. Бутылки валяются. Можно понять, какими силами и как они все это делают.
Люди чуть ли не со слезами на глазах заглядывают в свои квартиры. Неровные стены, осыпавшаяся штукатурка, трещины и выбитые стекла. На эти строительные недочеты будущие владельцы уже закрыли глаза.
Куда больше отдельных жильцов возмущает тот факт, что их квадратные метры строители превратили в общественный туалет. Аромат, к сожалению или, к счастью, камера передать не может.
Екатерина:
Можно посмотреть, что у нас много чего не сделано. Загвоздка была в амбулатории, которую первая бригада строила, – судились. Вторые приехали монолитчики – начали строить. Какое-то движение пошло. Но дальше продвижения никакого. Говорят, что вообще будут замораживать.
Заброшенная стройплощадка – прекрасная натура для фотографов, но для сотен дольщиков – настоящая трагедия. Долгие месяцы ожидания оборачиваются не только финансовыми потерями, но и нервотрепкой.
Сергей:
Обещали, что это будет в кратчайшие сроки. В районе 3-4 месяцев, говорили, нам уже сдадут. Кредиты мы набрали. Один кредит льготный, второй – на общих основаниях – коммерческий кредит с хорошими процентами. Мы это все выплачиваем.
Вдвойне обиднее дольщикам еще и потому, что на соседней улице уже давно построили и ввели в эксплуатацию дома, срок сдачи которых по плану еще даже не закончился.
Екатерина:
Есть у нас еще пятый и третий кварталы за церковью, которые расположены, там уже сдали четыре дома, которые строил «Юго-Запад-Строй» вместе с «МАПИД».
Когда же наконец квартиры в микрорайоне Сокол станут их собственностью? Вот вопрос, который мучает дольщиков уже не первый месяц. За объяснениями люди не раз обращались к застройщику, но ответа так и не получили. А ведь многие уже стопроцентно погасили субсидии и считают себя полноценными обладателями жилья. К сожалению, пока только на бумаге.
Сергей:
Не дозвониться до них. У них постоянно начальство – совещание, в отъезде. Невозможно никак поймать. Сюда как-то приехали, не увидели мы с женой никакого строительства. Курят, гуляют.
Полина Вашкевич:
Руководству не дозвониться, никто ничего не знает, постоянно перекидывают: одному звоните, второму звоните, то еще куда-то. 1 июля дом должен был сдаться городу, допсоглашения у нас на руках нет, ничего нет. Как уже говорили, переносить им нельзя. А нам документы нужно уже нести в банк. У нас выплата идет практически 100 %. Мы выплатили еще год назад. То есть данную квартиру, которую мы строим за свои деньги, мы выплатили год назад. В которой мы вообще не живем.
За последний месяц будущие жильцы новостройки на Киреева исписали не одну пачку бумаг. Коллективные обращения разослали по всем заинтересованным инстанциям, но пока не получили ни одного более-менее внятного ответа.
Сергей:
Я так понимаю, что наверх местные чиновники подают одну информацию, что все хорошо и мы сейчас сдадим дом. А на нас можно немножко забить. Абсолютно непонятно, в подвешенном состоянии находимся. Как быть, куда жаловаться – непонятно. При разговоре с руководством МДК зашел разговор про суд. Говорят: пожалуйста, нам нечего бояться.