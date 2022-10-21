«В ноябре они будут заселены». Что МДК пообещал дольщикам несданного дома?

Новости Беларуси. Построенный вовремя, без переноса сроков сдачи дом сегодня скорее нонсенс, чем что-то обыденное. Судя по отзывам в интернете, во всем Минске найдется лишь несколько десятков примеров, когда застройщики строго укладывались в отведенный промежуток времени, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Близок локоток, да только не укусишь – пожалуй, это выражение наиболее подходяще описывает сложившуюся ситуацию. Чтобы получить комментарий от застройщика и оценить перспективы реальных сроков сдачи дома на Шаранговича, 84, корреспонденты программы «Решение есть!» отправляются в офис стройорганизации. Там удалось выяснить, что строительно-монтажные работы завершены и единственная преграда между дольщиками и их имуществом – бумажный вопрос.

Ирина Иванова, и.о. главного инженера ОАО «Минский домостроительный комбинат»:

Технические паспорта на жилой дом и квартиры собственникам уже готовы, то есть когда они получат справочку от наших специалистов отдела инвестиций, они смогут получить свидетельства регистрации на квартиру. Получены справки от специализированных организаций частично. В настоящее время готовится получение документов, заключен договор с «Минскводоканалом». Представитель компании застройщика заверил, что поводов для беспокойства нет. Были нюансы с настройкой оборудования, но их уже устранили. К тому же в МДК напомнили, что на ввод дома в эксплуатацию по закону может уйти шесть месяцев, вот только с какого времени вести отсчет дольщикам, непонятно.

Юлия, дольщик:

Какие могут быть бумажки, если они уже должны быть готовы? А они еще ничего не знают. Мы пошевелим БРТИ, которые давным-давно уже сделали замеры квартир. А где эти замеры? Мы ничего не видели, перерасчетов нет.

Ирина Иванова:

В настоящее время, как только будет решение Мингорисполкома о вводе строения в эксплуатацию и передаче затрат специализированным организациям, о передаче сетей, то есть это и «Мингорсвет», и «Минскводоканал», и «Горремавтодор», специализированные организации по обслуживанию дворовой территории, после этого дается срок на суммирование затрат, чтобы выставить их дольщикам. И после полного 100%-ного погашения будущим собственником, сегодня еще дольщиком, стоимости, затраченной на строительство квартиры, он получит справку, оформит помещение в собственность и будет заселен. В ноябре они будут уже заселены.