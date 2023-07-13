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Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?

13 июля 2023 14:21
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Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-1

Наша съемочная группа не знает, какая столичная строительная организация является лидером по количеству долгостроев, но смело заявляем, что в нашей программе Гран-при у «Минского домостроительного комбината». И вот почему.

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-4

Впервые МДК попал под прицелы телекамер программы «Решение есть!» в июне 2022 года. Яблоком раздора стала многоэтажка для нуждающихся в улучшении жилищных условий и многодетных семей, расположенная по улице Серова/Любанская, 36.

Как счастливые минские новоселы стали обманутыми дольщиками? Читайте далее.

Новый срок сдачи тогда, кстати, назначили тоже на июль. Но счастье длилось недолго. Середина лета наступила, и появились новые проблемы. В этот раз со сваями и забивкой. Строители пообещали, что во время монтажа железобетонных конструкций они все нагонят, но прогадали.

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-7

По новому графику в многострадальном доме уже вовсю должны были кипеть отделочные работы и устанавливаться сантехническое оборудование. На деле же из 9 этажей здания к назначенному сроку была построена лишь половина.

Вот с такими словами дольщики с Серова/Любанской обратились год назад на горячую линию СТВ. Всего коллективное обращение с жалобой на «Минский домостроительный комбинат» подписали 54 квартиры. Многие вложили последние деньги, ждали торжественного момента заселения. Дождались... Момента, когда все стало совсем плохо.

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-10

Екатерина Волкова, дольщик:
Нам предложили строить квартиру в ноябре. Я не знала, что здесь задержка и подписала договор в ноябре. У меня еще двое детей: трое маленьких и двое детей – студенты. Мы живем в трехкомнатной квартире, спим на полу. Пять детей, муж и я – спим на полу.

Чтобы узнать причину затянувшейся стройки, наша съемочная группа побывала тогда и на стройплощадке, и в офисе компании. Вот как это было.

Спросили в Минском домостроительном комбинате, почему не достроен дом на Серова. Вот что там ответили (подробности).

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-13

Тогда же на камеру мужчина пообещал, что дольщики получат долгожданные ключи в третьем квартале и 1 сентября их дети смогут пойти в близлежащие школы и детсады. Но тут же внес поправку, что еще как минимум месяц понадобится на оформление в собственность. Как позже выяснилось, этот самый месяц затянулся еще почти на полгода.

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-16

Алексей, дольщик:
Прошлый раз в репортаже клялись, что заселимся, будут ключи. В сюжете был замдиректора, вообще говорил: в конце третьего квартала точно все будет. Все рассчитывали хотя бы к Новому году. Уже второй Новый год прошел, как мы должны были тут встречать. МДК – тишина. Говорят, что ключи дадим: неделя, две. А когда это будет, никто не знает.

Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?-19

Новостройка стала пригодной для жилья лишь в марте 2023-го. Наверное, как подарок многодетным мамам к главному женскому празднику.

Обещанного ждут 3 года. Почему дольщики жалуются на работу «Минского домостроительного комбината»? Подробности здесь.

# Строительство # общество # Екатерина Волкова # Фотофакт

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