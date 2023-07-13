Обманутые дольщики обратились за помощью год назад. Как разрешилась история на Серова/Любанской?

Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.

Наша съемочная группа не знает, какая столичная строительная организация является лидером по количеству долгостроев, но смело заявляем, что в нашей программе Гран-при у «Минского домостроительного комбината». И вот почему.

Впервые МДК попал под прицелы телекамер программы «Решение есть!» в июне 2022 года. Яблоком раздора стала многоэтажка для нуждающихся в улучшении жилищных условий и многодетных семей, расположенная по улице Серова/Любанская, 36. Как счастливые минские новоселы стали обманутыми дольщиками? Читайте далее. Новый срок сдачи тогда, кстати, назначили тоже на июль. Но счастье длилось недолго. Середина лета наступила, и появились новые проблемы. В этот раз со сваями и забивкой. Строители пообещали, что во время монтажа железобетонных конструкций они все нагонят, но прогадали.

По новому графику в многострадальном доме уже вовсю должны были кипеть отделочные работы и устанавливаться сантехническое оборудование. На деле же из 9 этажей здания к назначенному сроку была построена лишь половина. Вот с такими словами дольщики с Серова/Любанской обратились год назад на горячую линию СТВ. Всего коллективное обращение с жалобой на «Минский домостроительный комбинат» подписали 54 квартиры. Многие вложили последние деньги, ждали торжественного момента заселения. Дождались... Момента, когда все стало совсем плохо.

Екатерина Волкова, дольщик:

Нам предложили строить квартиру в ноябре. Я не знала, что здесь задержка и подписала договор в ноябре. У меня еще двое детей: трое маленьких и двое детей – студенты. Мы живем в трехкомнатной квартире, спим на полу. Пять детей, муж и я – спим на полу. Чтобы узнать причину затянувшейся стройки, наша съемочная группа побывала тогда и на стройплощадке, и в офисе компании. Вот как это было. Спросили в Минском домостроительном комбинате, почему не достроен дом на Серова. Вот что там ответили (подробности).

Тогда же на камеру мужчина пообещал, что дольщики получат долгожданные ключи в третьем квартале и 1 сентября их дети смогут пойти в близлежащие школы и детсады. Но тут же внес поправку, что еще как минимум месяц понадобится на оформление в собственность. Как позже выяснилось, этот самый месяц затянулся еще почти на полгода.

Алексей, дольщик:

Прошлый раз в репортаже клялись, что заселимся, будут ключи. В сюжете был замдиректора, вообще говорил: в конце третьего квартала точно все будет. Все рассчитывали хотя бы к Новому году. Уже второй Новый год прошел, как мы должны были тут встречать. МДК – тишина. Говорят, что ключи дадим: неделя, две. А когда это будет, никто не знает.