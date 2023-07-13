Камран Гасанов: европейцы следуют в американском фарватере, потому что в Европе нет лидеров, которые могут постоять за себя

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Протестные настроения в разных уголках мира происходят. Европа всегда любила всех поучать. Но когда сама столкнулась с проблемой, как вы считаете, насколько они корректно в рамках закона и с точки зрения демократии, защиты прав человека себя вели?

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

То, что реагирует французское правительство – это полная двусмысленность. С одной стороны они как бы призывают к порядку, но в то же время выражают свое понимание этой ситуации. Вот в этом графике видно, что люди (первый график) осуждают. Потому что это нормально. Любой человек, хоть иммигрант даже, бабушка выступала этого ребенка, что, ребята, успокаивайтесь. Я понимаю, что мой внук погиб, но это вас не должно касаться. То есть они хотят безопасность, стабильность, как любой человек. Первичные наши потребности. Когда громят магазины, когда ты не можешь выйти за хлебом, сходить в парк погулять. А французы любят погулять, на променад. Это, конечно, вызывает негатив. Но второй график показывает отношение людей к тому, что власти не реагируют так, как должны реагировать. Как бы мы понимаем, что это плохо, но полиция не действует так. А почему полиция действует так, а не иначе? Потому что со стороны правительства нет поддержки. Макрон заявляет одно, фотографируется с мигрантами, были такие кадры, а полиция получает поддержку со стороны оппозиции, со стороны Ле Пен, но они как бы для них не авторитет, потому что они подчиняются другому правительству. И полиция боится действовать. Один, может быть, как-то будет жестко реагировать, другой – мягко, третий – задумается. И в итоге все приводит к хаосу. То есть нет авторитета власти. Даже, если хотите, авторитета насилия, которое должно быть дозировано в нужном количестве, чтобы остановить хотя бы нынешний хаос. И мы помним, кстати, желтые жилеты когда были – тогда же у них были какие-то политические лозунги, экономические.