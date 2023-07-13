Как выглядел дом Рогнеды во время ссылки в Заславль? Побывали в древнем городе и узнали
Город с многовековой историей, богатым наследием и уникальными памятниками архитектуры и археологии. Приехали в Заславль, город-спутник Минска. Ландшафтные пейзажи здесь приковывают к себе взгляды, а множество достопримечательностей привлекают туристов со всего мира. Что же таит история этого культурного центра, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Если вы житель столицы и хотите погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворенности и в то же время прикоснуться к историческому прошлому, то Заславль – это как раз такой город, тем более находится он в 30 километрах от Минска. Поэтому много времени на дорогу тратить не придется, а впечатления останутся обязательно.
Вообще, Заславль – один из самых древних городов Беларуси. А чтобы сохранить уникальную историческую территорию с ее архитектурными памятниками, был создан в 1986 году историко-культурный музей-заповедник «Заславль».
Ангелина Валькович, корреспондент:
Это именно то место, откуда начинается история Заславля. Датируется он 985 годом, когда здесь поселилась Рогнеда со своим сыном Изяславом. Территория городища невелика и представляет собой закрытую площадку диаметром всего лишь 70 метров.
Здесь в два ряда размещались дома, в которых проживали дружинники со своими семьями.
Из истории каждый помнит, что насильно ставшая женой князя Владимира Рогнеда не простила смерти своих близких и решила отомстить мужу, заколов его ночью кинжалом. Владимир сумел увернуться от удара и в гневе хотел разобраться с Рогнедой, но прибежавший Изяслав встал на защиту матери. После чего Рогнеда вместе с сыном были высланы в специально отстроенное городище Изяславль.
Инесса Соболевская, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Именно в честь Изяслава это место и было названо. Град Изяславль. Нужно заметить, что Владимир, захватив полоцкие земли, ставил крепости. И здесь точно так же по его приказу была сооружена одна из крепостей. Впоследствии Рогнеда, которая совершила покушение на жизнь Владимира, была сослана именно сюда и здесь поселилась со своим сыном. Крепость на то время была построена по новейшей технологии в тактике взятия и обороны городов. Это была ровная площадка диаметром почти 70 метров и земляные валы, которые ее окружали. Валы высотой около трех метров. На вершине валов были бревенчатые стены-укрепления, на которых находились дозорные воины, стражники.
Ангелина Валькович:
Если восстановить события тех лет, когда жила Рогнеда. По территории это совсем небольшой участок. Как здесь размещались и жили и Рогнеда, и дружинники? Что представляли собой эти дома?
Инесса Соболевская:
Это были деревянные срубные дома, они стояли под стенами – это было более безопасное место. Конечно же, люди были гораздо меньше ростом. Дом тогда представлял из себя просто жилище, где можно было укрыться от чего-либо. Не такой, как современный дом в нашем представлении. Площадь его была около 15-20 квадратных метров. Там могло помещаться до 15 человек, целыми семьями.
Ангелина Валькович:
То есть настолько маленькое пространство. А жилье Рогнеды каким было?
Инесса Соболевская:
Это тоже был деревянный терем. Не какой-то замок, а обычный деревянный терем. В нашем представлении город сейчас – это мегаполис. А тогда город – это град, огражденное, защищенное место. Так что город – это прежде всего стены, ограждения, то, что защищает людей от самых разных опасностей.
Сейчас же это ровная площадка, размер ее сохранился. Однако валы уже не выглядят такими мощными, и трудно поверить, что когда-то здесь находилась крепость. Стоит отметить: этот знак в виде креста, который появился в 1992 году, был установлен в честь 1000-летия христианства. Ведь первая епархия в Беларуси была создана в 992 году.
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