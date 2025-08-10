На любой вкус, цвет и кошелёк! Реально ли собрать школьника только белорусскими товарами?

Осенью школьников ждут определенные изменения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из обязательного – деловой стиль одежды, отказ от гаджетов, перенос последнего звонка. Но это еще впереди. Сейчас в расписании родителей – шопинг. Для многих собрать рюкзак и гардероб школьника – тот еще квест. Да и в бюджет вписаться хотелось бы. Он, как известно, не резиновый. На неделе Алеся Иванова вызывалась помочь и вместе с родителями и детьми отправилась за покупками, чтобы узнать, сколько стоит содержимое школьного рюкзака и что там есть белорусского.

Алеся Иванова, корреспондент:

Список канцелярских принадлежностей, которые родителям нужно купить к школе, весьма внушительный. Здесь порядка 30 позиций. Давайте проверим, что из этого – товары под маркой BY.

В нашем эксперименте любезно согласилась принять участие семья Романенко из Минского района. Это лето для Николая и Янины выдалось как никогда хлопотным. Старший ребенок Витя идет в первый класс. А потому всем составом отправились в столичный универмаг за школьной формой и канцелярией. В этой семье предпочтение отдают отечественному производителю.

У нас очень большой выбор белорусского производителя тетрадей. Акварельные краски, тоже есть варианты белорусских производителей. Например, эти. Я вижу, у вас по списку еще будут стирки и точилки. К сожалению, белорусский производитель не выпускает такой товар, но у нас есть много импортного. Клей-карандаш – тоже белорусского производства нет, но есть клей ПВА. Пеналы все будут импортного производства, а белорусский только такой вариант, пластиковый, сразу с линейкой.