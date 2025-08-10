Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир

В Беларуси отмечают День строителя. Профессия, которая не теряет актуальности и значимости ни с годами, ни с веками. Какая бы эпоха ни правила, а дома, больницы, школы нужны всегда, а с ними и строители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным Белстата, в нашей стране в строительстве заняты без малого 243 тысячи человек. Это около 6 % от общего количества занятых в экономике. Преимущественно это мужская сфера деятельности. Женщины в меньшинстве. Стоит отметить, что строители имеют весьма неплохой доход. В среднем в месяц зарплата в отрасли составляет чуть больше трех тысяч рублей.

Трудятся наши строители буквально не покладая рук. Только за первые полгода сдали около двух тысяч квадратных метров жилья, чем, безусловно, обрадовали многих белорусов, которые отпраздновали новоселье. Кроме этого, в 2024-м возвели шесть детских садов (в Бресте, Бобруйске, Минске, Ошмянах, Гродно и Гомеле), пять школ (в Витебске, Осиповичах, д. Боровая Минского района, Солигорске, Могилеве), пять физкультурно-оздоровительных комплексов (в Дзержинске, Мозыре, Слониме, Лепеле, Светлогорске) и несколько бассейнов (в Минске, Гомеле, Мяделе, Лепеле). И это только вершина айсберга.

Любовь к труду Сергею Бычкову еще в детстве привил отец, потомственный строитель. Сегодня же сын продолжает семейную династию и сейчас руководит процессом на старой площадке Национального исторического музея. Масштабный проект, без преувеличения, стал самым значимым в его карьере.

Сергей Бычков, главный инженер филиала СУ-7 «Стройтреста № 4»:

Этот объект уникален тем, что на сегодняшний день у нас в республике нет аналогов. Он интересен в первую очередь своей необычной конфигурацией. С высоты птичьего полета он определенно нам напомнит конфигурацию карты нашей страны.

Культурно-исторический комплекс на месте бывшего парка развлечений призван стать завершающим аккордом в квартале белорусской государственности. Сейчас строители возводят монолитный каркас здания, перешли в круглосуточный режим. Параллельно с опытными рабочими на площадке трудятся и те, кто только делает первые шаги в профессию. Витебчанка Ия Марченко вспоминает, как совсем малышкой помогала папе строить дом. Уже тогда девушка решила, что станет архитектором.

Ия Марченко, боец Всебелорусской молодежной стройки «Память поколений»:

Когда мы с папой строили дом, было очень интересно, поэтому это как-то завлекло. И потом в будущем я выбрала эту специальность. Участие в таких грандиозных стройках – это всегда почетно, интересно не только на учебниках изучать, но еще применять это все в практике и видеть, как это здесь все происходит.