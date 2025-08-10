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Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир

10 августа 2025 17:44
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В Беларуси отмечают День строителя. Профессия, которая не теряет актуальности и значимости ни с годами, ни с веками. Какая бы эпоха ни правила, а дома, больницы, школы нужны всегда, а с ними и строители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-2

По данным Белстата, в нашей стране в строительстве заняты без малого 243 тысячи человек. Это около 6 % от общего количества занятых в экономике. Преимущественно это мужская сфера деятельности. Женщины в меньшинстве. Стоит отметить, что строители имеют весьма неплохой доход. В среднем в месяц зарплата в отрасли составляет чуть больше трех тысяч рублей.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-4

Трудятся наши строители буквально не покладая рук. Только за первые полгода сдали около двух тысяч квадратных метров жилья, чем, безусловно, обрадовали многих белорусов, которые отпраздновали новоселье. Кроме этого, в 2024-м возвели шесть детских садов (в Бресте, Бобруйске, Минске, Ошмянах, Гродно и Гомеле), пять школ (в Витебске, Осиповичах, д. Боровая Минского района, Солигорске, Могилеве), пять физкультурно-оздоровительных комплексов (в Дзержинске, Мозыре, Слониме, Лепеле, Светлогорске) и несколько бассейнов (в Минске, Гомеле, Мяделе, Лепеле). И это только вершина айсберга.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-6

Любовь к труду Сергею Бычкову еще в детстве привил отец, потомственный строитель. Сегодня же сын продолжает семейную династию и сейчас руководит процессом на старой площадке Национального исторического музея. Масштабный проект, без преувеличения, стал самым значимым в его карьере.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-8

Сергей Бычков, главный инженер филиала СУ-7 «Стройтреста № 4»:
Этот объект уникален тем, что на сегодняшний день у нас в республике нет аналогов. Он интересен в первую очередь своей необычной конфигурацией. С высоты птичьего полета он определенно нам напомнит конфигурацию карты нашей страны.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-10

Культурно-исторический комплекс на месте бывшего парка развлечений призван стать завершающим аккордом в квартале белорусской государственности. Сейчас строители возводят монолитный каркас здания, перешли в круглосуточный режим. 

Параллельно с опытными рабочими на площадке трудятся и те, кто только делает первые шаги в профессию. Витебчанка Ия Марченко вспоминает, как совсем малышкой помогала папе строить дом. Уже тогда девушка решила, что станет архитектором.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-12

Ия Марченко, боец Всебелорусской молодежной стройки «Память поколений»:
Когда мы с папой строили дом, было очень интересно, поэтому это как-то завлекло. И потом в будущем я выбрала эту специальность. Участие в таких грандиозных стройках – это всегда почетно, интересно не только на учебниках изучать, но еще применять это все в практике и видеть, как это здесь все происходит.

Строительная отрасль Беларуси бьёт рекорды. Только с начала года в стране сдали 20 тыс. новых квартир-14

Современная Беларусь – территория масштабных строек. Об этом говорят и цифры. Отрасль лидирует по вкладу в ВВП страны, в тройке лучших по уровню заработной платы, стабильно прирастает в экспорте и даже бьет рекорды. Например, за полгода Белорусская цементная компания отгрузила в Россию свыше миллиона тонн продукции. Это пятая часть всего выпускаемого объема. Москва, Смоленск, Калининград, а собственный железнодорожный парк – дополнительный аргумент в пользу нашего производителя.

Подробнее в видеоматериале.

# Строительство

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