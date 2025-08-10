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Ждали 19 лет – с 1 сентября в Беларуси можно затонировать заднюю полусферу авто

10 августа 2025 17:42
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Об изменениях в Правилах дорожного движения, которые начнут действовать с 1 сентября. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нововведения в основном касаются велосипедистов и любителей погонять – именно погонять – на электросамокатах. Скорость ограничили, предписали спешиваться на пешеходных переходах. Одни участники дорожного движения поддерживают нововведения, другие от них не в восторге.

В Беларуси ужесточили ПДД для самокатчиков, велосипедистов и не только – рассказываем все нюансы.

Ждали 19 лет – с 1 сентября в Беларуси можно затонировать заднюю полусферу авто-2

Настоящим хитом новаций в ПДД стало то, что долгие годы для белорусских автомобилистов было под запретом. Можно с 1 сентября. Разрешена тонировка задней полусферы машины. Автовладельцы в восторге!

Ждали 19 лет – с 1 сентября в Беларуси можно затонировать заднюю полусферу авто-4

И шутят, что теперь 1 сентября можно объявлять профессиональным праздником мастеров по тонировке. В детейлинг-центре Гродно с момента публикации указа об изменениях в ПДД настоящий ажиотаж – работа расписана на ближайшие месяцы. Такого шквала звонков здесь не помнят за все 15 лет работы.

Ждали 19 лет – с 1 сентября в Беларуси можно затонировать заднюю полусферу авто-6

Александр Апон, индивидуальный предприниматель:
За вчерашний день было в районе 400 звонков, это без соцсетей, без мессенджеров. Люди очень рады, 19 лет этого ждали все.

Ждали 19 лет – с 1 сентября в Беларуси можно затонировать заднюю полусферу авто-8

Кроме того, по новым правилам, шины «всесезонка» зимой теперь запрещены. Доказано: они не безопасны. Зато теперь разрешается движение на мотоблоке с прицепом в светлое время суток по обочине дороги, на которой максимальная разрешенная скорость – 90 км/ч. Есть и другие новшества – с полным перечнем можно и нужно ознакомиться в интернете, чтобы безопасность и взаимоуважение на дорогах только росли.

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# Правила дорожного движения

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