В Гродно появятся новые велодорожки в популярных локациях

Об изменениях в Правилах дорожного движения, которые начнут действовать с 1 сентября. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нововведения в основном касаются велосипедистов и любителей погонять – именно погонять – на электросамокатах. Скорость ограничили, предписали спешиваться на пешеходных переходах. Одни участники дорожного движения поддерживают нововведения, другие от них не в восторге.