В Гродно появятся новые велодорожки в популярных локациях
Об изменениях в Правилах дорожного движения, которые начнут действовать с 1 сентября. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нововведения в основном касаются велосипедистов и любителей погонять – именно погонять – на электросамокатах. Скорость ограничили, предписали спешиваться на пешеходных переходах. Одни участники дорожного движения поддерживают нововведения, другие от них не в восторге.
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Разграничить движение пешеходов, электроустройств и велосипедов помогают велодорожки. Правда, в старой застройке населенных пунктов проложить их часто место не позволяет. Но ГАИ постоянно в поиске компромиссов. Так, в Гродно осенью на две велополосы на тротуарах станет больше.
Артур Панасевич, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Запланировано возведение пешеходных полос на участках от улицы Антонова до улицы Пролетарской, а также от кольцевой развязки Горновых до пересечения улиц Советских Пограничников и Ольги Соломовой. Именно эти участки выбраны в связи с тем, что интенсивное движение на средствах персональной мобильности, на велосипедах, а также ширина тротуаров позволяет внести изменения в организацию дорожного движения.
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