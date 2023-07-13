Обещанного ждут 3 года. Почему дольщики жалуются на работу «Минского домостроительного комбината»?

Страшный сон любого дольщика – задержки сроков сдачи дома, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Перенос ввода новостройки в эксплуатацию и передачи дольщикам уже готовых квартир – самый частый риск из всех, с которыми могут столкнуться те, кто приобретает будущее жилье в строящихся домах.

В чем заминка у МДК и есть ли вообще шанс на новоселье в этом году у двух сотен семей, в том числе многодетных? Выйти на связь с застройщиком и найти ответы на эти вопросы попробовала и наша съемочная группа.

Максим Денисик, первый заместитель директора – главный инженер ОАО «Минский домостроительный комбинат»:

Трудности были непосредственно со сменой подрядной организации. Потому что при выборе подрядчика, так как он обанкротился и ликвидировался, естественно, в этот промежуток времени нам надо было приостановить строительно-монтажные работы на объекте и выбрать другого подрядчика в лице «Стройтреста № 1», который завершает выполнение работ. По жилому дому работы выполнялись силами «Минского домостроительного комбината» с привлечением наших компаньонов, которые входят в состав ГПО «Минскстрой».

МДК выполняет строительство жилых домов с применением уникальной технологии объемного домостроения. На строительные площадки изделия поставляются не отдельными элементами, а целыми блок-комнатами, которые изготавливаются самим предприятием. А вот что касается строительства амбулатории на первом этаже здания, то тут пришлось привлекать монолитчиков со стороны. Первый подрядчик обанкротился – это и стало загвоздкой всего строительства, потому как потребовалось время на поиск новых. Выбор пал на первый стройтрест. Максим Денисик:

Хотелось бы отметить, что да, были ранее проблемы с финансированием, сейчас объект обеспечен в полном объеме. Все основные строительно-монтажные работы завершены, благоустройство завершается. В июле все будет завершено. И также уже начат процесс по подготовке объекта к вводу в эксплуатацию. По законодательству, в течение 25 дней после ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан передать ключи собственнику жилого помещения.

Если все так и будет, то дольщики уже к осени заедут в свои квартиры, а это значит, что 1 сентября их дети смогут спокойно пойти в близлежащие детсады и школу. К слову, в Соколе уже в третьем квартале 2023 года планируется открытие еще одного детского сада на 230 мест. А также проектируется школа на 792 человека. Эту информацию подтвердили и в администрации Октябрьского района.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Все организационные и финансовые вопросы на сегодня решены, и однозначно можно сказать, что в ближайшее время жилой дом будет введен в эксплуатацию. В целом микрорайон развивается сегодня динамично, помимо дома на Барамзиной осуществляется строительство двух жилых домов в многоквартирной жилой застройке. Рассчитаны на девять жилых домов, три дома из которых уже введены в эксплуатацию в текущем году. Также в этом году завершим строительство коттеджей, оставшихся в усадебной жилой застройке микрорайона. Люди все заверения выслушали, но отнеслись к ним настороженно, ведь они уже точно знают – обещанного действительно ждут как минимум три года.