Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Это был последний спокойный день 2020 года.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

По всему городу звучит музыка, это все очень красиво, празднично. А этот год был какой-то другой.

Александр Ивановский, политолог:

Когда наступило девятое число, в принципе, мобилизация оппозиционных сил была высокая. Очень высокий уровень был накала, конечно, и в СМИ.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Уже на протяжении долгого времени, как ни проходили бы выборы главы государства, всегда белорусская оппозиция выходила на улицы.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания, они были настроены однозначно на проведение этих массовых беспорядков. Многие уже проголосовали досрочно. На селе – страда, а горожане на выходные разъехались на дачи и к родителям. Большинство людей шло на избирательные участки в первой половине дня, чтобы затем еще успеть насладиться хорошей погодой.

Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:

Именно после обеда начали образовываться очереди. Как к этому отнестись, если не как к запланированной акции?

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Примерно с обеда начали понимать, какая картинка рисуется в Telegram-каналах.