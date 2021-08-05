Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Это был последний спокойный день 2020 года.
Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
По всему городу звучит музыка, это все очень красиво, празднично. А этот год был какой-то другой.
Александр Ивановский, политолог:
Когда наступило девятое число, в принципе, мобилизация оппозиционных сил была высокая. Очень высокий уровень был накала, конечно, и в СМИ.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Уже на протяжении долгого времени, как ни проходили бы выборы главы государства, всегда белорусская оппозиция выходила на улицы.
Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания, они были настроены однозначно на проведение этих массовых беспорядков.
Многие уже проголосовали досрочно. На селе – страда, а горожане на выходные разъехались на дачи и к родителям. Большинство людей шло на избирательные участки в первой половине дня, чтобы затем еще успеть насладиться хорошей погодой.
Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:
Именно после обеда начали образовываться очереди. Как к этому отнестись, если не как к запланированной акции?
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Примерно с обеда начали понимать, какая картинка рисуется в Telegram-каналах.
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Было видно, что одновременно почти во всех областях подготовлены группы людей, которые стремятся сорвать выборы путем провокаций.
Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков. Подробнее здесь.