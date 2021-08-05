Хто такія беларусы? Ігар Марзалюк паразважаў над тэорыямі паходжання народа

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк расскажет о гипотезах происхождения белорусского народа и докажет, что белорусы – это самостоятельный восточнославянский народ. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Што толькі можна сёння не пачуць пра Беларусь і беларусаў: і нацыя мы прыдуманая, і народа такога быццам бы ніколі не было. А значыць, і дзяржавы такой не павінна быць. Таму для адных заалагічных вялікарускіх шавіністаў да сёння існуе толькі Северо-Западный край России, а для іх апанентаў, не менш хворых на імперскія амбіцыі польскіх шавіністаў, – Крэсы ўсходнія.

Ігар Марзалюк:

Якія ж гіпотэзы аб паходжанні беларусаў існуюць у навуцы? Пазнаёмімся з галоўнымі з іх. Асноўныя гіпотэзы аб паходжанні беларусаў і ўсе канцэпцыі аб беларускім этнагенэзе ўмоўна можна падзяліць на чатыры групы. Племянная. Беларускі народ – вынік камбінацыі, культурнага змяшэння і ўзаемадзеяння ўсходнеславянскіх плямёнаў: крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў, валынянаў. Лакальны варыянт падобнай канцэпцыі – крывіцкая тэорыя паходжання беларусаў.