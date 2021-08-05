Наталья Эйсмонт: 9 августа Президент был в стандартном рабочем графике – проголосовал и уехал дальше работать
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Утро. 9 августа. Избирательные участки открывают свои двери.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Президент был в таком нормальном, стандартном рабочем графике. Он приехал на избирательный участок, традиционно проголосовал. Потом очень долго общался с журналистами, на самые острые вопросы их ответил. И уехал дальше работать. Понятно, весь день следил за обстановкой.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С утра я была на избирательном участке, там, где голосовал Президент нашей страны действующий, Александр Григорьевич, потому что я уполномоченная по городу Минску. После этого я проголосовала на своем избирательном участке. Ситуация, которая происходила далее, не могла не насторожить нас.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Провокации со стороны наблюдателей. Это были заготовки, которые были реализованы именно в день голосования.
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Нам целый день просто пытались трепать нервы.
Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
Обычный день. Прибыл на службу. Переоделся.
Синоптики обещали знойный день. Но горячим его для Беларуси устроили специалисты по геополитическому климату. Это был последний спокойный день 2020 года.
Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания. Подробнее здесь.