Наталья Эйсмонт: 9 августа Президент был в стандартном рабочем графике – проголосовал и уехал дальше работать

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Утро. 9 августа. Избирательные участки открывают свои двери.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент был в таком нормальном, стандартном рабочем графике. Он приехал на избирательный участок, традиционно проголосовал. Потом очень долго общался с журналистами, на самые острые вопросы их ответил. И уехал дальше работать. Понятно, весь день следил за обстановкой.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

С утра я была на избирательном участке, там, где голосовал Президент нашей страны действующий, Александр Григорьевич, потому что я уполномоченная по городу Минску. После этого я проголосовала на своем избирательном участке. Ситуация, которая происходила далее, не могла не насторожить нас.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Провокации со стороны наблюдателей. Это были заготовки, которые были реализованы именно в день голосования.

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:

Нам целый день просто пытались трепать нервы.