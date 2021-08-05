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Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков

05 августа 2021 15:30
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Карусель – любимая детская забава. Летом 2020-го карусель стали использовать взрослые в своих грязных политических играх. Карусели стали маховиком блицкрига.

Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков-1

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Появился в чатах так называемый план Анны, где было все прописано: белые браслеты, выход к участкам, блокирование работы участков.

Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков-3

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Еще, наверное, на предвыборной агитации люди не соблюдали Избирательный кодекс, когда шли оскорбления должностных лиц государства, Президента в том числе.

Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах. Как это было, читайте здесь.

# Интернет # Юрий Воскресенский # Иван Тумаш # Александр Лукашенко

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