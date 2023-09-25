Представитель ГПК: в Польше беженцев угрозами и насилием выталкивают на территорию Беларуси

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Алена Сырова, СТВ:

Тогда, когда эти события в ноябре 2021 года разворачивались, действительно было скопление этих людей несчастных. Тогда и глава государства приезжал в этот центр, который для них организовали. Сейчас он еще существует или нет?