Представитель ГПК: в Польше беженцев угрозами и насилием выталкивают на территорию Беларуси

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Алена Сырова, СТВ:
Тогда, когда эти события в ноябре 2021 года разворачивались, действительно было скопление этих людей несчастных. Тогда и глава государства приезжал в этот центр, который для них организовали. Сейчас он еще существует или нет?
Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:
На текущий момент времени ситуация, конечно, отличается от той, которая была в ноябре 2021 года. Нет таких многочисленных очагов. Есть эпизодические случаи, когда группы пытаются пересечь государственную границу. И зачастую мы фиксируем то, что этих беженцев задерживают на сопредельной стороне, собирают в группы. И так, чтобы было удобно польским силовикам, через эти калитки под действием перцового газа, угроз, применением оружия, тычками, пинками выталкивают на нашу территорию.
Алена Сырова:
Иногда полумертвых и даже мертвых.
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