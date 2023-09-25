В Польше рассказали о срыве белорусского плана создания миграционного кризиса – комментарий ГПК

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу « По существу ». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Алена Сырова, СТВ: Когда мы готовимся к программе, кулуарно все знают, что я всегда выступаю за то, чтобы мы обсуждали какие-то внутренние вопросы. То есть внешний контур затрагивать не люблю. Но время диктует, что мы должны понимать и быть погружены в те процессы, которые происходят в государствах, которые как минимум находятся рядом с нами. Потому что мы не одни. И, естественно, важно понимать контекст. Так вот, заглядывая к нашим соседям, через социальные сети сегодня утром все обсуждали, что в соцсети X (бывшем Twitter) появилась информация, что войско польское, цитирую, сорвало российско-белорусский план по организации нового миграционного кризиса в стране. Все бы ничего и все бы порадовались за поляков, но сопровождалась эта публикация фотографиями, кадрами, которые были запечатлены и размещены самими польскими официальными силами в ноябре 2021 года. А это выдавалось это все за день сегодняшний, за это утро.

Алена Сырова: Сентябрь, просто немного климат другой. Понятное дело, что мы несколько научились проверять информацию. И оказывается, что это не очень сложно и достаточно прогуглить иногда. Но, пользуясь тем, что у нас на площадке представители нашего погранкомитета, Антон, к вам вопрос. Если бы мы сегодня действительно говорили и показывали кадры на той самой границе, что бы могли увидеть со стороны Польши наши соседи?

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного погранкомитета Беларуси:

Для начала нужно сказать, что видео, опубликованное в социальной сети Министерства национальной обороны Польши, действительно двухлетней давности. И на кадрах очевидно видны те инженерные заграждения, которые на тот момент возводила польская сторона. На текущий момент времени они завершили полное прикрытие государственной границы пятиметровым стационарным забором, который, по их мнению, должен остановить нелегальных мигрантов.

Алена Сырова:

Они же еще не определись. Вроде бы надо проголосовать за то, чтобы его снести.

Антон Бычковский:

Забор стоит. По их мнению, должен прекратить потоки мигрантов. В нем есть специальные калитки якобы для животных. Однако мы, пограничная служба Республики Беларусь, ни разу за все время существования этого забора не фиксировали, чтобы эти калитки использовались по прямому назначению. А используются они, чтобы выдворять на нашу территорию силовым способом, выталкивать (юридически правильно сказать) тех несчастных людей, которые лучших условий жизни в странах Европейского союза. И, надо сказать, даже не в Польше, а в глубине ЕС. То есть наша страна, впрочем, как и Польша, является транзитной страной на путях миграции беженцев.

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