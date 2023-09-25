Юрий Горлов рассказал, на что обратит внимание на новой должности

Новости Беларуси. Изменения в местной вертикали власти, ключевые перестановки в руководстве нескольких предприятий. Рабочая неделя главы государства началась с кадрового понедельника. Александр Лукашенко согласовал на новые должности 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначен и новый помощник Президента по Гомельской области. Александр Лукашенко сориентировал назначенцев на ответственный подход к работе и напомнил про важность идеологической составляющей в преддверии выборочной кампании. Беларусь – это социально ориентированное государство, все в нашей стране делается с оглядкой на благополучие населения. Но поводов раскачать общество быть не должно. Для этого, как неоднократно говорил Президент, каждый должен делать свою работу и дорабатывать там, где есть вопросы. Кто вышел из Дворца Независимости с новым портфелем и какие требования к новоиспеченным руководителям звучали – продолжит Алена Сырова.

Когда на семинаре в Солигорске Александр Лукашенко анонсировал разговор с председателями райисполкомов, мало кто мог предположить, что он случится так быстро. Не прошло и трех дней – во Дворце Независимости некоторые из них. И глава Администрации Президента представляет их в качестве кандидатов на новые должности. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Для представления на должности, включенные в кадровый реестр главы государства приглашены 10 кандидатов. В частности, Горлов Юрий Николаевич представляется на вакантную должность помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гомельской области.

Пожалуй, самый резкий из представленных сегодня карьерный взлет. Тем понятнее, почему Александр Лукашенко разговор с экс-председателем Молодечненского райисполкома начал так же – «без раскачки».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какова сейчас ситуация в Молодечно и вокруг? Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Выполняем все показатели социально-экономического развития в регионе. Что касается общественно-политической обстановки – также стабильно. На сегодня одно из проблемных предприятий – это завод металлоконструкций.

– В чем проблемы?

– Загрузка предприятия.

– Я понимаю, в чем проблема?

– Учитывая, что предприятие может производить 700 тонн металлоконструкций в месяц. Сегодня мощности и Молодечненского района, и Минской области недостаточно. То есть мы хотим внести предложение – задействовать это предприятие в промышленности нашей республики.

– Так что, у нас спрос в республике есть, а предприятие не загружено? Что, по импорту покупать?

– Дело в том, что таких предприятий несколько десятков в стране. Мы сейчас работаем над проектом и готовим экспериментальные образцы контейнеров для перевозки сжиженного природного газа. Все-таки начнем производить. Уже есть образцы. Мы уже сделали проекты этих образцов.

– А перевозка по железной дороге?

– По железной дороге!

– Ну, если сделаете, они у вас закажут, потому что спрос огромный там – надо качественно просто сделать.

– Это не только по железной дороге, еще и для морских судов.

– Тем более.

Уполномоченный по области, губернатор и помощник – та самая президентская тройка, на которую глава государства опирается и возлагает надежды. Юрий Горлов намерен их оправдать и применить весь свой управленческий опыт на очень непростой Гомельской земле. Основной упор – на кадры (Читайте здесь).