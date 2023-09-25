Юрий Горлов рассказал, на что обратит внимание на новой должности
Новости Беларуси. Изменения в местной вертикали власти, ключевые перестановки в руководстве нескольких предприятий. Рабочая неделя главы государства началась с кадрового понедельника. Александр Лукашенко согласовал на новые должности 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначен и новый помощник Президента по Гомельской области. Александр Лукашенко сориентировал назначенцев на ответственный подход к работе и напомнил про важность идеологической составляющей в преддверии выборочной кампании. Беларусь – это социально ориентированное государство, все в нашей стране делается с оглядкой на благополучие населения. Но поводов раскачать общество быть не должно. Для этого, как неоднократно говорил Президент, каждый должен делать свою работу и дорабатывать там, где есть вопросы.
Кто вышел из Дворца Независимости с новым портфелем и какие требования к новоиспеченным руководителям звучали – продолжит Алена Сырова.
Когда на семинаре в Солигорске Александр Лукашенко анонсировал разговор с председателями райисполкомов, мало кто мог предположить, что он случится так быстро. Не прошло и трех дней – во Дворце Независимости некоторые из них. И глава Администрации Президента представляет их в качестве кандидатов на новые должности.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Для представления на должности, включенные в кадровый реестр главы государства приглашены 10 кандидатов. В частности, Горлов Юрий Николаевич представляется на вакантную должность помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гомельской области.
Пожалуй, самый резкий из представленных сегодня карьерный взлет. Тем понятнее, почему Александр Лукашенко разговор с экс-председателем Молодечненского райисполкома начал так же – «без раскачки».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какова сейчас ситуация в Молодечно и вокруг?
Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Выполняем все показатели социально-экономического развития в регионе. Что касается общественно-политической обстановки – также стабильно. На сегодня одно из проблемных предприятий – это завод металлоконструкций.
– В чем проблемы?
– Загрузка предприятия.
– Я понимаю, в чем проблема?
– Учитывая, что предприятие может производить 700 тонн металлоконструкций в месяц. Сегодня мощности и Молодечненского района, и Минской области недостаточно. То есть мы хотим внести предложение – задействовать это предприятие в промышленности нашей республики.
– Так что, у нас спрос в республике есть, а предприятие не загружено? Что, по импорту покупать?
– Дело в том, что таких предприятий несколько десятков в стране. Мы сейчас работаем над проектом и готовим экспериментальные образцы контейнеров для перевозки сжиженного природного газа. Все-таки начнем производить. Уже есть образцы. Мы уже сделали проекты этих образцов.
– А перевозка по железной дороге?
– По железной дороге!
– Ну, если сделаете, они у вас закажут, потому что спрос огромный там – надо качественно просто сделать.
– Это не только по железной дороге, еще и для морских судов.
– Тем более.
Уполномоченный по области, губернатор и помощник – та самая президентская тройка, на которую глава государства опирается и возлагает надежды. Юрий Горлов намерен их оправдать и применить весь свой управленческий опыт на очень непростой Гомельской земле. Основной упор – на кадры (Читайте здесь).
Какие кадры нужны сегодня на ваш взгляд? Какими качествами они сегодня должны обладать?
Юрий Горлов:
Во-первых, порядочность, ответственность, дисциплинированность!
Лукашенко – новому руководству на местах: компартии нет, всё в ваших руках. Думайте, кто будет представлять вас в парламенте (читайте далее).