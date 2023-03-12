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«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов

12 марта 2023 16:51
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Новости Беларуси. Белорусские спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. Усилить эту работу поручил Александр Лукашенко после попытки теракта в Мачулищах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов-1

Мероприятия проводятся по всей стране. На кадрах – материалы, предоставленные оперативниками. По многим адресам правоохранители находят запрещенную символику. Доказательства причастности к противоправной деятельности находят и в мобильных телефонах. Многие из задержанных не скрывают, что придерживались деструктивных взглядов, а некоторые, как выясняется, и не собирались от них отказываться. В МВД предупреждают, что все экстремисты и террористы будут выявлены и наказаны.

«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов-4

Сознаю и сожалею о своем участии в протестных акциях дворовых в 2020 году. Сожалею о том, что мной манипулировали сторонние силы. Деятельностью Тихановской и других оппозиционных сил на данный момент не интересуюсь. Поддерживаю политический курс, который на данный момент в стране.

«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов-7

В 2022 году начал поддерживать нацистскую идею, в связи с чем вступил в группу, стал там администратором, кидал фотки Адольфа Гитлера в группу и своим знакомым. В настоящее время я раскаиваюсь.

«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов-10

С 2020 года изучала информацию в интернете, была подписана на некоторые Telegram-каналы, отправила свой бюллетень на платформу «Голос». В шоковом состоянии скинула видео, снятое в моем дворе, на котором были люди в форме, на какой-то из каналов. Предлагала свою помощь в одном из чатов взаимопомощи. Но до реальных действий не дошло.

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# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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