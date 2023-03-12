«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов

Новости Беларуси. Белорусские спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. Усилить эту работу поручил Александр Лукашенко после попытки теракта в Мачулищах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мероприятия проводятся по всей стране. На кадрах – материалы, предоставленные оперативниками. По многим адресам правоохранители находят запрещенную символику. Доказательства причастности к противоправной деятельности находят и в мобильных телефонах. Многие из задержанных не скрывают, что придерживались деструктивных взглядов, а некоторые, как выясняется, и не собирались от них отказываться. В МВД предупреждают, что все экстремисты и террористы будут выявлены и наказаны.

Сознаю и сожалею о своем участии в протестных акциях дворовых в 2020 году. Сожалею о том, что мной манипулировали сторонние силы. Деятельностью Тихановской и других оппозиционных сил на данный момент не интересуюсь. Поддерживаю политический курс, который на данный момент в стране.