«Начал поддерживать нацистскую идею». В Беларуси продолжают выявлять и задерживать экстремистов
Новости Беларуси. Белорусские спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. Усилить эту работу поручил Александр Лукашенко после попытки теракта в Мачулищах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мероприятия проводятся по всей стране. На кадрах – материалы, предоставленные оперативниками. По многим адресам правоохранители находят запрещенную символику. Доказательства причастности к противоправной деятельности находят и в мобильных телефонах. Многие из задержанных не скрывают, что придерживались деструктивных взглядов, а некоторые, как выясняется, и не собирались от них отказываться. В МВД предупреждают, что все экстремисты и террористы будут выявлены и наказаны.
Сознаю и сожалею о своем участии в протестных акциях дворовых в 2020 году. Сожалею о том, что мной манипулировали сторонние силы. Деятельностью Тихановской и других оппозиционных сил на данный момент не интересуюсь. Поддерживаю политический курс, который на данный момент в стране.
В 2022 году начал поддерживать нацистскую идею, в связи с чем вступил в группу, стал там администратором, кидал фотки Адольфа Гитлера в группу и своим знакомым. В настоящее время я раскаиваюсь.
С 2020 года изучала информацию в интернете, была подписана на некоторые Telegram-каналы, отправила свой бюллетень на платформу «Голос». В шоковом состоянии скинула видео, снятое в моем дворе, на котором были люди в форме, на какой-то из каналов. Предлагала свою помощь в одном из чатов взаимопомощи. Но до реальных действий не дошло.
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