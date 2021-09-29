«На 15 метров подальше». Чтобы не принимать беженцев, поляки изменили границу с Беларусью

Новости Беларуси. На грани выживания уже 51 день беженцы из Афганистана находятся в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Они ждут предоставления убежища от Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На грани выживания уже 51 день беженцы из Афганистана находятся в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Они ждут предоставления убежища от Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее беженцы подали прошение о предоставлении убежища в Евросоюзе и отказались пересекать границу с Беларусью. Польская сторона пытается исказить ситуацию и не допускает к мигрантам международные и правозащитные организации, а также СМИ. Поэтому такую возможность борцам за права человека, в том числе европейским, готова предоставить наша страна.
Галина Буро, корреспондент:
К палаткам гости не подходят, ведь здесь начинается польская территория. Но поляки, оказалось, готовы отдать кусок своей земли Беларуси, лишь бы не принимать афганских беженцев. Силовики сопредельной страны провели свою, ни с кем не согласованную демаркацию границы, – возвели перед палатками забор и теперь лицемерно отрицают, что мигранты на их территории.
Муштаб Ахмадин, беженец из Афганистана:
Они сказали, что мы вообще не были в Польше. А каждый из нас был в Польше. Раньше мы спали вот где она ходит. Раньше там спали. А когда журналисты и все остальные приехали с польской стороны, они нас кидали на 15 метров подальше – «идите на 15 метров подальше», чтобы никто не знал про нас, чтобы они могли обмануть.
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