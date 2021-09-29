«На 15 метров подальше». Чтобы не принимать беженцев, поляки изменили границу с Беларусью

Новости Беларуси. На грани выживания уже 51 день беженцы из Афганистана находятся в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Они ждут предоставления убежища от Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее беженцы подали прошение о предоставлении убежища в Евросоюзе и отказались пересекать границу с Беларусью. Польская сторона пытается исказить ситуацию и не допускает к мигрантам международные и правозащитные организации, а также СМИ. Поэтому такую возможность борцам за права человека, в том числе европейским, готова предоставить наша страна.