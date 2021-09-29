«Это очень просто!» Как найти общий язык с молодёжью? Мнение Анатолия Исаченко

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

У вас трое внуков. Вам удается как-то с ними проводить время при вашей загрузке?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Не внуки, внучки. Ольга Коршун:

Внучки, тем более! Анатолий Исаченко:

Конечно, я стараюсь, когда есть свободная минута, им уделить внимание. Они ждут, когда приезжают, рады пообщаться, всегда с удовольствием. Это радость нашей жизни. Ольга Коршун:

Вы их балуете, наверное? Анатолий Исаченко:

Как и все.

Ольга Коршун:

Вы встречаетесь по долгу службы с трудовыми коллективами, но и общаетесь и с молодыми людьми, молодежью. Как с ними найти общий язык? Старшему поколению и младшему. Анатолий Исаченко:

Я считаю, это очень просто. Надо быть искренним, и все, потому что ребенка не обманешь. Если ты с ним не искренен, никогда ничего не получится, как и в трудовом коллективе. Если ты выступаешь и не говоришь искренне, о чем думаешь, люди это сразу чувствуют, тогда общение не получится. Были в Борисове и встречались с ребятами в преддверии 1 сентября, 6, 9 классы. Конечно, они вначале были скованными, но потом разговорились, и я получил истинное удовольствие. Спросил, как в школе? Все отозвались с восторгом. «Что, вам школа просто нравится?» – «Нет, нам учителя нравятся». Так хорошо отзывались. Но потом я вывел на разговор: «Скажите, что вы хотите поменять? Нет учителей, мы с вами. Что вы хотите?» Задумались. Парнишка из 9 класса сидел, потом говорит: «Я бы одно предложение все-таки внес» – «Какое?» – «Давайте сделаем День белорусской кухни в столовой». Я подумал, а почему бы нет? Он говорит: «У нас столовая хорошая, все хорошо, но давайте сделаем День белорусской кухни». Ольга Коршун:

Может, с нашими детьми надо просто больше разговаривать по душам?

Анатолий Исаченко:

Безусловно. Опять же, приведу пример. Председатель райисполкома взял под шефство один класс, уже выпустил его. Ольга Коршун:

И у вас есть такой же класс. Анатолий Исаченко:

Есть, и я стараюсь общаться. Когда приходишь к ребятам... Наверное, нескромно на своем примере, я буду на его примере. Он пришел в класс, говорит: ребята, какие вопросы? Начали: промышленность, техника. Но что интересует? Девчат одно, ребят чуть-чуть другое, хотя девчат сейчас техника тоже интересует. Вот, у нас завод Geely. «Ай, Geely плохие». Хорошо. Он организовал экскурсию, приехали на предприятие, посмотрели, проехали на этих автомобилях, посмотрели сборку, что там автоматы работают, что людей практически нет. Через два часа общения они вышли с совершенно иным мнением. Мы еще мало показываем. Мы много говорим о так называемом производственном туризме. Но надо говорить не о производственном туризме, а о том, что молодежи нужно больше посещать предприятия, больше показывать, ведь у нас в стране столько делается.