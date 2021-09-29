«Некоторые требуют, чтобы были девятки и десятки. Вот это пугает». Главные ошибки родителей учеников

Привить любимому чаду тягу к знаниям – целая наука. Особенно сложно справляться с капризами малыша, когда тот делает первые шаги во взрослую жизнь, садясь за школьную скамью. Опытные педагоги уверены: роль родителя в период адаптации первоклассника к новому образу жизни невероятно велика. Правильная мотивация – залог успеха.

Елена Федотова, учитель начальных классов 50-й гимназии г. Минска:

Мотивация идет от родителей задолго до школы, когда они говорят о том, что ты пойдешь сейчас в школу, как там интересно, ты вообще пойдешь в самую лучшую школу, у тебя будет самый лучший учитель. А не то, что «о, ты уже стал взрослым, дружок». Ребенок изначально настроен негативно. Повышенные требования – табу. Не стоит ждать от ребенка невозможного. Дайте ему время привыкнуть к незнакомой среде и обрести уверенность в собственных силах.

Елена Федотова:

Есть родители, которые хотят видеть в ребенке отличника, особенно если они сами были успешными в школе, а ведь дети другие. Некоторые требуют от детей, чтобы были девятки и десятки. Вот это пугает. У меня какой-то отличник не выполнил задание и получил единицу. Я говорю: поздравляю тебя, это твоя первая единица, ты настоящий ученик. Не зацикливайтесь на отношениях ребенок – учитель. Главное в адаптации – влиться в коллектив, подружиться со сверстниками.

Елена Федотова:

Родители точно так же, когда встречают ребенка, должны спрашивать не то, что сказала учительница, похвалили или нет, а как прошел твой день, с кем ты сегодня подружился, как твоего друга зовут, чем он увлекается. Родителям можно с этим ребенком сходить в парк (вместе с новым другом) либо пригласить к себе в гости. Также часто родители забывают о том, как важно учить юного школьника соблюдать режим дня. Привычка ложиться и просыпаться, когда захочется, может сыграть против вас.

Елена Федотова:

Ошибка родителей в том, что они торопят ребенка. Ребенок, когда просыпается, должен видеть мамину улыбку и спокойный голос, потому что рассчитать время от дома до школы – это проблема родителя на самом деле. Обязательно давайте школьнику возможность отдохнуть от свалившейся вдруг на него ответственности. Активные игры на свежем воздухе после занятий – лучший способ избавиться от эмоционального перенапряжения. В ином случае вы рискуете подвергнуть неокрепший детский организм психологической травме.

Татьяна Казакова, педагог-психолог начальных классов 50-й гимназии г. Минска:

Если ребенок был очень активным, а стал очень спокойным, задумчивым, расстраивается часто по пустякам, плачет – значит, нужно обратить внимание, что что-то у ребенка произошло и адаптация идет не так успешно, как хотелось бы. Сбить ребенка с правильного пути могут и логопедические проблемы. Психологи настоятельно рекомендуют родителям не скрывать эти небольшие нюансы, наоборот – бороться с ними. Также не советуют нагружать ребенка многочисленными кружками и секциями. Разрешите школьнику самому выбрать то, что ему по душе, и тогда он с удовольствием будет заниматься любимым делом.