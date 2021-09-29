Николай Щёкин: «Давайте будем говорить откровенно: нам объявлена террористическая война»

Николай Щекин, политолог:

Давайте будем говорить откровенно: нам объявлена террористическая война. Когда оппозиция берет оружие в руки и стреляет, это уже не оппозиция, это террористы, это «Аль-Каида», это «Аль-Каида», но европейского разлива. С ними надо расправляться самым жестоким образом, под ними должна гореть земля, это должно быть выжженное поле практически. Уничтожать и делать это, как делают в Израиле. Находить в любой точке мира, независимо – Варшава это, Вильнюс, Германия – находить, везти сюда и публично судить. Таким образом, чтобы всему миру было понятно.

Я с негодованием просто, увидел – не знаю, как назвать этого негодяя, мерзавца Цепкало, который сегодня призвал к террористической деятельности. Не знаю, к кому он обращался – может, есть какие-то тайные ячейки у него здесь. Этот человек должен быть выдан нам. И если сейчас поляки, польское руководство и литовское откажутся выдавать, это будет говорить о том, что, во-первых, польское руководство стало преступное, они поставили себя вне закона и теперь можно даже самим формировать, создавать международный трибунал.

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