Сегодня в маршруте белорусская столица – город-герой Минск. Влада Родовская пообщалась с теми, кто помнит и не забудет никогда.

У нашей общей памяти нет границ. Это доказывают и участники международного европейского мотопробега к 80-летию Победы. Чехия, Словакия, Беларусь, Россия – более 20 тысяч километров в пути и десятки памятных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кондрат из Словакии. Для его семьи тема Второй мировой войны – незаживающая рана на сердце. Родственники принимали участие в большой борьбе с фашизмом, воевали и приближали общую Победу. И память о подвиге спустя 8 десятков лет священна. Сегодня Петр в Беларуси в качестве участника международного мотопробега.

Петр Кондрат, участник международного мотопробега (Словакия): Дорога в мотопробеге непростая. Но когда ты делаешь это с сердцем, все идет легко. Мы здесь с важной задачей. Когда в Европе забывают историю, мы должны продолжать чтить память и не забывать о великом подвиге советского солдата.

Позади у участников уже сотни километров. Точка на карте исторического маршрута сегодня – Минск. Европейские байкеры здесь выполняют важную миссию. Разделяют с белорусским народом общую память и боль, которую принесла страшная война в разные уголки планеты.

Наша память – это наше оружие против тех, кто всеми силами старается сегодня подменить понятия. Недоумение вызывают высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, что поездки иностранных делегаций на празднование 9 Мая в Москву будут иметь политические последствия. В Эстонии вовсе запретили День Победы: праздничные шествия и памятные мероприятия – вне закона. Но политика в Евросоюзе не равно народ. В их якобы демократическом режиме прослеживается потеря здравого рассудка. А он есть. В умах и сердцах жителей Запада. Не всех, но многих. Участники международного мотопробега – тому пример.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Для нас это знаково. Знаково в первую очередь потому, что видим, что не одни мы, белорусы. Есть много людей вокруг нас, которые помнят героическую Победу в Великой Отечественной войне. Приезжают и привозят своих детей. И тем самым передают историю и клятву, наказ сохранять память о том времени.

Сегодня словацкие патриоты в столице Беларуси с важной задачей. Поклониться земле, в которой в годы войны были погребены тысячи павших в сражениях бойцов и мирных жителей. Сегодня капсулы обрели вечный покой в крипте храма-памятника в честь Всех Святых. В память о тех, кто пожертвовал собственной жизнью ради жизни нашей, молитва и зажженная свеча...