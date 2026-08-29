По его словам, конфликт нельзя решить военным путем, и без участия России установить мир в Европе невозможно.
На орошаемых участках ситуация терпимая, но на полях с бедными почвами – провал. Высокие температуры обещают дальнейшее падение объемов зерна.
Не обошлось без недружественных шагов самих же европартнеров.
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто.
Так как на польских АЗС его стоимость гораздо выше. Чтобы избежать угрозы дефицита власти Словакии разрешили ограничивать продажу бензина и дизеля иностранным водителям.
Правительство Фицо в ответ на «топливный туризм» готовит законопроект, который либо ограничит объемы продаж для иностранцев, либо установит для них более высокий ценник.
Словакия – это одна из немногих стран Евросоюза, которая демонстрирует взвешенный подход и подтверждает заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной.
Послом в этой африканской стране стал Юрий Николайчик.
Решение вступило в силу накануне и будет действовать до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
В результате пострадали двое детей.
Национальный праздник в первый день наступившего года отмечает Словакия. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента и премьер-министра этой страны.
Вероятной причиной аварии мог стать проезд одного из составов на красных свет. Столкновение было лобовым, в результате удара с рельсов частично сошел вагон одного из поездов.
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