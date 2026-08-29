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Новости по тегу #Словакия

Фицо назвал поддержку конфликта в Украине со стороны ЕС стратегической ошибкой
29 августа 2026 19:42

Фицо назвал поддержку конфликта в Украине со стороны ЕС стратегической ошибкой

Под ударом засухи: в Словакии фермеры фиксируют рекордные потери
18 июня 2026 07:33

Под ударом засухи: в Словакии фермеры фиксируют рекордные потери

Роберт Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
08 мая 2026 08:29

Роберт Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Венгрия называет попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на свой суверенитет
05 апреля 2026 13:43

Венгрия называет попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на свой суверенитет

Словакия повысила цены на дизель и бензин для авто с иностранными номерами
19 марта 2026 10:53

Словакия повысила цены на дизель и бензин для авто с иностранными номерами

Словацкие заправки столкнулись с нашествием польских водителей
18 марта 2026 07:50

Словацкие заправки столкнулись с нашествием польских водителей

Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы
03 марта 2026 13:43

Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы

«Не географически, а философски» – Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве
03 марта 2026 13:35

«Не географически, а философски» – Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве

Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине
24 февраля 2026 06:34

Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам
05 февраля 2026 06:38

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам

Лукашенко отметил расширение спектра двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии
01 января 2026 17:11

Лукашенко отметил расширение спектра двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии

В Словакии произошла авария на железной дороге – есть пострадавшие
10 ноября 2025 07:48

В Словакии произошла авария на железной дороге – есть пострадавшие