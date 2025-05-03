Персональный парад для героев! В преддверии Дня Победы в Гродно поздравили ветеранов ВОВ

Для тех, кто прошел все ужасы войны, кто огромной ценой добыл для нас Победу – красивая и трогательная традиция. В преддверии Дня Победы по всей стране в своих дворах ветераны Великой Отечественной принимают персональные мини-парады. Это не только повод еще раз произнести слова благодарности свидетелям тех страшных лет, но и подходящий момент для вручения юбилейной медали в честь 80-летия Победы по указу Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Гродно репортаж Галины Буро.

Звуки оркестра на всю округу, чтобы знали все – здесь живет человек, который приближал Великую Победу. Через несколько месяцев Зинаиде Судаковой 100 лет. Но под эту песню фронтовой медик будто молодеет. Концерт на крыльце Дома ветеранов, где живет последний в городе живой участник боев за освобождение Гродно. Зинаида Судакова в 17 лет пошла на фронт добровольцем. И младшим сержантом медицинской службы, в составе 2-го Белорусского фронта, прошла от Москвы до Берлина. Получила ранение, когда вытаскивала с поля боя раненого офицера. Сегодня, глядя на юбилейную медаль к 80-летию Победы и подаренные букеты, Зинаида Тимофеевна говорит о прекрасном, о любимом Гродно, который цветет сегодня. Не сравнить с тем разрушенным городом после фашистской оккупации.

Зинаида Судакова, ветеран Великой Отечественной войны:

Счастье, что мы дожили до этих лет и что построили такой замечательный город. Здесь было всего население 70 тысяч. А теперь европейский город. У нас замечательный Президент. Я очень довольна, что избрали снова нашего Президента. Он просто молодец! Вы берите все с него пример.

Забота – это лучший способ отблагодарить ветеранов за их вклад в мирное небо, в независимость и суверенитет Беларуси. Традиции мини-парадов под окнами солдат Победы уже много лет. Такое персональное внимание – красноречивое «спасибо» за подвиг и способ рассказать подрастающему поколению на живом примере, что такое война и почему она не должна повториться. Подарки и теплые слова для ветеранов – это от души. Ведь вечный огонь памяти горит в сердцах современников. Сохранить правдивую историю о Великой Отечественной войне и оказать всестороннюю поддержку ее участникам в Беларуси – один из приоритетов. Потому круглый год двери квартиры Ивана Невзорова открыты для гостей. А их к ветерану приходит немало. Особенно в преддверии священного для мужчины праздника – Дня Победы.

Гостей Иван Невзоров, как всегда, встречает по форме. Мундир пограничника с россыпью медалей – это его гордость и память. Сначала на фронт отправились отец и брат, а в 44-м и ему, 17-летнему парню пришла повестка. Из учебного пункта был направлен в составе полка НКВД на охрану стратегического объекта – моста в Нижегородской области, там и встретил Победу. Но битва с врагом на этом не закончилась. После войны несколько лет ликвидировал бандформирования на территории Западной Украины. Рисковать жизнью приходилось не раз. На его личном счету три выслеженных бандеровца – все для безопасности Родины.

Иван Невзоров, ветеран Великой Отечественной войны:

С 70-го года в Беларуси живу, и каждый праздник я встречаю с таким удовольствием, что я остался жив, не только я, а все, которые остались живы. В моей семье были на фронте отец, старший брат и дядя. И все, слава Богу, вернулись.