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Новости по тегу #Беларусь-Словакия

Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы
03 марта 2026 13:43

Игорь Фисенко обозначил возможные перспективы сотрудничества Минска и Братиславы

Лукашенко отметил расширение спектра двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии
01 января 2026 17:11

Лукашенко отметил расширение спектра двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии

Когда завершится украинский кризис и что думают простые европейцы о Беларуси? Интервью с депутатом ЕП Миланом Угриком
08 июня 2025 17:14

Когда завершится украинский кризис и что думают простые европейцы о Беларуси? Интервью с депутатом ЕП Миланом Угриком

Словацкая делегация преподнесла Лукашенко подарок
12 мая 2025 17:10

Словацкая делегация преподнесла Лукашенко подарок

Делегация Словакии передала в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых землю с мест гибели красноармейцев
10 мая 2025 17:16

Делегация Словакии передала в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых землю с мест гибели красноармейцев

Общество дружбы с Беларусью может появиться в Словакии
07 мая 2025 17:11

Общество дружбы с Беларусью может появиться в Словакии

Международный мотопробег к 80-летию Победы! Байкеры из Словакии почтили память советских солдат в Минске
03 мая 2025 16:58

Международный мотопробег к 80-летию Победы! Байкеры из Словакии почтили память советских солдат в Минске

Депутат Европарламента от Словакии: я бы хотел поддержать дружбу Европы с Беларусью
02 февраля 2025 19:39

Депутат Европарламента от Словакии: я бы хотел поддержать дружбу Европы с Беларусью

Лукашенко пригласил премьера Словакии Фицо посетить Беларусь накануне 80-летия Великой Победы
01 января 2025 11:35

Лукашенко пригласил премьера Словакии Фицо посетить Беларусь накануне 80-летия Великой Победы

Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»
06 июля 2020 14:06

Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»

Йозеф Мигаш: если поднимемся где-то до 500 млн евро товарооборота, это будет адекватно тому, что заслуживают и могут обе страны
06 июля 2020 13:59

Йозеф Мигаш: если поднимемся где-то до 500 млн евро товарооборота, это будет адекватно тому, что заслуживают и могут обе страны

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины
06 июля 2020 10:45

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины