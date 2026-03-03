Словакия – это одна из немногих стран Евросоюза, которая демонстрирует взвешенный подход и подтверждает заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной.
Национальный праздник в первый день наступившего года отмечает Словакия. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента и премьер-министра этой страны.
Встретились с депутатом Европарламента от Словакии. Милан Угрик открыто критикует политику ЕС, обвиняет Брюссель в двойных стандартах и не видит ничего плохого в Беларуси и в сотрудничестве с нами.
Это портрет Александра Лукашенко, выполненный словацким мастером в технике вышивки по канве.
В хрустальном сосуде частица земли из мемориального комплекса «Советское воинское кладбище Михаловце», самого крупного захоронения красноармейцев времен Великой Отечественной войны в Словакии.
Есть вероятность налаживания побратимства между Заславлем и одним из словацких регионов.
Чехия, Словакия, Беларусь, Россия – более 20 тысяч километров в пути и десятки памятных мест.
«Мы суверенные государства, мы братские государства. Я имею в виду Словакию и Беларусь, и я думаю, что нам нужно тесно сотрудничать».
Учитывая личную приверженность Роберта Фицо сохранению исторической памяти о подвиге предков, Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Словакии посетить Минск и Брестскую крепость накануне 80-летия Великой Победы в мае или в другое удобное для него время.
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