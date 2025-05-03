В Москве +16, в Афинах – 27 градусов тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю

К чему готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В Вене не обойдется без осадков, +24. В Риме ожидается +25. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В испанской столице с дождем.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +24. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18, будет облачно с прояснениями. 27 будет отмечено в Афинах, без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +9 в дневные часы, временами дождь. В Вильнюсе +12. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14, ожидается переменная облачность. +20 в Киеве, облачно, пройдет дождь. В Москве +16, не обойдется без осадков.
Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая. Читать здесь.