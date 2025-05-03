В Москве +16, в Афинах – 27 градусов тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю

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В Вене не обойдется без осадков, +24. В Риме ожидается +25. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В испанской столице с дождем.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +24. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18, будет облачно с прояснениями. 27 будет отмечено в Афинах, без осадков.