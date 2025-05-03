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В Москве +16, в Афинах – 27 градусов тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю

03 мая 2025 16:50
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В Москве +16, в Афинах – 27 градусов тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю-2

В Вене не обойдется без осадков, +24. В Риме ожидается +25. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В испанской столице с дождем.

В Москве +16, в Афинах – 27 градусов тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +24. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18, будет облачно с прояснениями. 27 будет отмечено в Афинах, без осадков.

В Москве +16, в Афинах – 27 градусов тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +9 в дневные часы, временами дождь. В Вильнюсе +12. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14, ожидается переменная облачность. +20 в Киеве, облачно, пройдет дождь. В Москве +16, не обойдется без осадков.

Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая. Читать здесь.

# Погода

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