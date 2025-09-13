Новости по тегу #Мотоциклисты

Традиционно в день рождения нашей столицы любители мототранспорта закрывают сезон.
Чехия, Словакия, Беларусь, Россия – более 20 тысяч километров в пути и десятки памятных мест.
Они не стесняются гонять на повышенных тонах, что бьет и по ушам, и по нервам тех, кто явно больше гонщиков ценит редкие минуты тишины и покоя. Игнорировать любителей ночных покатушек практически невозможно.
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