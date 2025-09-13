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Новости по тегу #Мотоциклисты

Мотопарад H.O.G. Rally Minsk объединил тысячи байкеров из Беларуси и зарубежья
13 сентября 2025 10:41

Мотопарад H.O.G. Rally Minsk объединил тысячи байкеров из Беларуси и зарубежья

Международный мотопробег к 80-летию Победы! Байкеры из Словакии почтили память советских солдат в Минске
03 мая 2025 16:58

Международный мотопробег к 80-летию Победы! Байкеры из Словакии почтили память советских солдат в Минске

Байкеры мешают всем? Разбираемся, кто мешает горожанам спать и что по этому поводу написано в законе
11 августа 2024 18:36

Байкеры мешают всем? Разбираемся, кто мешает горожанам спать и что по этому поводу написано в законе

В Минске ещё на одной улице запретят ездить на мотоциклах по ночам
06 сентября 2023 07:39

В Минске ещё на одной улице запретят ездить на мотоциклах по ночам

Байкеры из Беларуси и России возложили цветы к мемориалу в Гродно
28 мая 2023 14:26

Байкеры из Беларуси и России возложили цветы к мемориалу в Гродно

«У меня мурашки по коже идут». Мотопробег ко Дню пограничника – что рассказывают байкеры?
27 мая 2023 18:13

«У меня мурашки по коже идут». Мотопробег ко Дню пограничника – что рассказывают байкеры?

Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно
27 мая 2023 13:41

Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно

Кто сказал, что девушкам не нравится скорость? Поговорили с мотоциклисткой о любви к байкам
25 мая 2023 20:27

Кто сказал, что девушкам не нравится скорость? Поговорили с мотоциклисткой о любви к байкам

Бешеная скорость и яркие впечатления. Чем привлекает мотокросс даже самых маленьких? Узнали у спортсменов
27 апреля 2023 16:29

Бешеная скорость и яркие впечатления. Чем привлекает мотокросс даже самых маленьких? Узнали у спортсменов

Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области
25 октября 2022 07:36

Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области

В костюмах и даже с собакой. Взгляните на самых ярких участников фестиваля ретромотоциклов «Кола часу»
24 июня 2022 14:15

В костюмах и даже с собакой. Взгляните на самых ярких участников фестиваля ретромотоциклов «Кола часу»

Самый известный советский мотоцикл. Мужчина коллекционирует и реставрирует байки «Ява» разных годов выпуска
24 июня 2022 14:01

Самый известный советский мотоцикл. Мужчина коллекционирует и реставрирует байки «Ява» разных годов выпуска