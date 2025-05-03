В Израиле проходит крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег в честь Дня Великой Победы. Масштабная акция объединила сотни людей, чья семейная история связана с советской землей, среди которых немало и белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полночь десятки машин и мотоциклов стартовали из северного города Герцлия и взяли курс на юг Израиля в Эйлат. Участники исторического конвоя подчеркивают, что таким образом они отдают дань уважения подвигу воинов, которые пожертвовали всем, чтобы освободить мир от нацизма.

Важна память о Победе нашего великого советского народа. И нести эту память дальше, в будущее. Учить этому детей, как страна потеряла 20 миллионов человек. Чей солдат водрузил знамя над Рейхстагом? Советский солдат!

Мероприятие впервые состоялось в 2016 году и с тех пор проводится ежегодно в последние выходные перед 9 Мая.