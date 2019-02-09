Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля

70 – именно столько пасмурных дней было в Беларуси за последние три месяца. Эти цифры приводят метеорологи. И следом подбадривают: мол, солнца нет, но вы держитесь. В феврале количество ясных дней и впрямь прибавится. Чего ждать от погоды на следующей неделе, рассказали в программе «Плюс-минус».
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