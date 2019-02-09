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Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля

09 февраля 2019 17:20
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70 – именно столько пасмурных дней было в Беларуси за последние три месяца. Эти цифры приводят метеорологи. И следом подбадривают: мол, солнца нет, но вы держитесь. В феврале количество ясных дней и впрямь прибавится. Чего ждать от погоды на следующей неделе, рассказали в программе «Плюс-минус».

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В начале недели погоду в Беларуси будет диктовать циклон с центром над Балтийским морем.

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля-1

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Осадков станет меньше. В основном, они будут идти в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха немного понизится, но, всё равно, будет находиться выше климатический нормы. Ожидается туман, на дорогах будет, по-прежнему, скользко.

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля-4

Днём 11 февраля, в понедельник, максимальная температура днём – от 0 до +7, ночью столбик термометра опустится до -3. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица.

Похожую ситуацию с осадками прогнозируют и на вторник, 12 февраля. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +4.

13 февраля, в среду, территория Беларуси окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс с севера. В отдельных районах погода достанет джокер из рукава – и удивит вновь мокрым снегом. Минимальная ночная температура от 0 до -5. Днём столбик термометра покажет от -3 до +3.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Четырко

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