«Приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули» – Президент о формировании имиджа страны

Новости Беларуси. После участия в «Минской лыжне» Президент Беларуси пообщался с журналистами. Глава государства призвал активнее заниматься спортом горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После участия в «Минской лыжне» Президент Беларуси пообщался с журналистами. Глава государства призвал активнее заниматься спортом горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, развитие спорта и проведение в стране крупных международных соревнований приносит дивиденды. Речь идет не только о финансовой отдаче, но и о формировании имиджа Беларуси.
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В пример глава государства привел недавний чемпионат Европы по фигурному катанию, который с успехом организовали в нашей стране. В Беларусь приехало около 200 лучших атлетов из 30 государства и тысячи любителей этого вида спорта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что нельзя оценить, люди приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули. Это зимой. А я думаю, приехали бы они к нам в мае, посмотрели на наш Минск, на нашу природу-красавицу. Я думаю, они трижды ахнут. А это дорогого стоит.
За имидж страны, за настоящий пиар страны сейчас платят сотни миллионов долларов. Вот это оценить нельзя.
Дело не в этих копейках, которые мы затратим и кто-то вернет, кто-то не вернет. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были. Особенно Европейские игры.
Но почему-то вы не говорите о том, что у нас состоится легкоатлетический матч. Я мечтал об этом. Я просил руководителя международной федерации легкой атлетики: «Привезите нам матч Европа – США». Вы представляете, какой это будет праздник? Это не ниже уровнем, чем Европейские игры.
Поэтому то, что к нам едут люди, что они уезжают отсюда с хорошим настроением, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды. Это инвестиции. Может быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент. Пусть только они этим воспользуются.
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