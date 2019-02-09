«Приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули» – Президент о формировании имиджа страны

Новости Беларуси. После участия в «Минской лыжне» Президент Беларуси пообщался с журналистами. Глава государства призвал активнее заниматься спортом горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, развитие спорта и проведение в стране крупных международных соревнований приносит дивиденды. Речь идет не только о финансовой отдаче, но и о формировании имиджа Беларуси. Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой» В пример глава государства привел недавний чемпионат Европы по фигурному катанию, который с успехом организовали в нашей стране. В Беларусь приехало около 200 лучших атлетов из 30 государства и тысячи любителей этого вида спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что нельзя оценить, люди приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули. Это зимой. А я думаю, приехали бы они к нам в мае, посмотрели на наш Минск, на нашу природу-красавицу. Я думаю, они трижды ахнут. А это дорогого стоит. За имидж страны, за настоящий пиар страны сейчас платят сотни миллионов долларов. Вот это оценить нельзя. Дело не в этих копейках, которые мы затратим и кто-то вернет, кто-то не вернет. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были. Особенно Европейские игры.