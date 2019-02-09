Ждать ли раннюю весну? Народные приметы с 11 по 17 февраля

Как говорится, на синоптиков надейся, а про приметы не забывай. Держать нос по ветру нашим предкам помогали знаки природы, отметили в программе «Плюс-минус».
Как говорится, на синоптиков надейся, а про приметы не забывай. Держать нос по ветру нашим предкам помогали знаки природы, отметили в программе «Плюс-минус».
9 февраля по народному календарю – Златоустов день. Старожилы приметили: если облака идут против ветра – к снегу, стёкла потеют – к теплу.
12 февраля – Васильев день. Красная луна предвещала сильный ветер. Крупные снежные хлопья символизировали скорую оттепель. А если домашние птицы нос под крыло прятали – жди заморозков.
13 февраля – Трифон-мышегон. Если видны звёзды – к поздней весне. Снег – к дождям, а туман – предвестник ясной погоды.
15 февраля – Сретенье Господне. В народе праздник ещё называют Громницы. Считалось, что если в этот день метёт снег – жди поздней весны.
Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля