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Ждать ли раннюю весну? Народные приметы с 11 по 17 февраля

09 февраля 2019 17:58
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Как говорится, на синоптиков надейся, а про приметы не забывай. Держать нос по ветру нашим предкам помогали знаки природы, отметили в программе «Плюс-минус».

Ждать ли раннюю весну? Народные приметы с 11 по 17 февраля-1

9 февраля по народному календарю – Златоустов день. Старожилы приметили: если облака идут против ветра – к снегу, стёкла потеют – к теплу.

12 февраля – Васильев день. Красная луна предвещала сильный ветер. Крупные снежные хлопья символизировали скорую оттепель. А если домашние птицы нос под крыло прятали – жди заморозков.

Ждать ли раннюю весну? Народные приметы с 11 по 17 февраля-4

13 февраля – Трифон-мышегон. Если видны звёзды – к поздней весне. Снег – к дождям, а туман – предвестник ясной погоды. 

15 февраля – Сретенье Господне. В народе праздник ещё называют Громницы. Считалось, что если в этот день метёт снег – жди поздней весны.

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля

# Погода в Беларуси # общество

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