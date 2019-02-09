Ждать ли раннюю весну? Народные приметы с 11 по 17 февраля

Как говорится, на синоптиков надейся, а про приметы не забывай. Держать нос по ветру нашим предкам помогали знаки природы, отметили в программе «Плюс-минус».

9 февраля по народному календарю – Златоустов день. Старожилы приметили: если облака идут против ветра – к снегу, стёкла потеют – к теплу. 12 февраля – Васильев день. Красная луна предвещала сильный ветер. Крупные снежные хлопья символизировали скорую оттепель. А если домашние птицы нос под крыло прятали – жди заморозков.