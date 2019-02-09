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На Гожском полигоне прошли учения гродненской механизированной бригады

09 февраля 2019 15:35
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Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Гожском полигоне прошли учения гродненской механизированной бригады-1

Так, по легенде учений подразделения гродненской механизированной бригады держат оборону на Гожском полигоне. Гвардейцы, усиленные танковой ротой и артиллерийской батареей, сдерживают удар противника на одном из важных направлений.

На Гожском полигоне прошли учения гродненской механизированной бригады-4

Максим Вольфич, командир отдельного механизированного батальона:
На данный момент занятия по боевой подготовки включают в себя сдачу и выполнение упражнений контрольных стрельб из БМП-2 танков. Также выполнение упражнений контрольных стрельб и учебных стрельб из стрелкового оружия – гранатометов, пулеметов – на войсковом стрельбище.

На Гожском полигоне прошли учения гродненской механизированной бригады-7

Оценка действиям подразделения будет дана после анализа тактических решений командиров и результатов стрельбы на полигоне.

# Армия Беларуси # общество # Максим Вольфович # Фотофакт

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