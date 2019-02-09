Прямой эфир

На 4-6 градусов выше нормы: такое тёплое начало февраля в Беларуси бывает раз в 15 лет

09 февраля 2019 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

+7 в Бресте и +8 в Мозыре. Нетипично тёплое начало февраля выдалось в этом году.

На прошлой неделе средняя температура воздуха по стране на 4-6 градусов превысила климатическую норму.

На 4-6 градусов выше нормы: такое тёплое начало февраля в Беларуси бывает раз в 15 лет -1

Такие высокие показатели зимой, по наблюдениям метеорологов, случаются раз в 15 лет.

Такая тенденция, по словам синоптиков, сохранится и на предстоящие семь дней, рассказали в программе «Плюс-минус».

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля
09 февраля 2019 17:20

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля

Сильный ветер с дождём и мокрым снегом обещают синоптики 10 февраля
09 февраля 2019 17:09

Сильный ветер с дождём и мокрым снегом обещают синоптики 10 февраля

«Приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули» – Президент о формировании имиджа страны
09 февраля 2019 16:50

«Приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули» – Президент о формировании имиджа страны