«Поменьше трогайте лицо». 7 простых правил, как не заболеть в сезон простуд

Плюс за окном – минус сотрудник в штате. Конец января-начало февраля для врачей, по традиции, горячая пора – пик сезонной заболеваемости. Сложные погодные метеоусловия – холод, сырость, слякоть, перепады температуры – и вы уже у аптечного прилавка.

В Беларуси, отмечают специалисты, пока всё в пределах сезонной нормы.

Правда, первые случаи гриппа в стране уже успели зафиксировать, рассказали в программе «Плюс-минус».