«Поменьше трогайте лицо». 7 простых правил, как не заболеть в сезон простуд
Плюс за окном – минус сотрудник в штате. Конец января-начало февраля для врачей, по традиции, горячая пора – пик сезонной заболеваемости. Сложные погодные метеоусловия – холод, сырость, слякоть, перепады температуры – и вы уже у аптечного прилавка.
В Беларуси, отмечают специалисты, пока всё в пределах сезонной нормы.
Правда, первые случаи гриппа в стране уже успели зафиксировать, рассказали в программе «Плюс-минус».
Погода диктует свои правила игры. А потому, как ни крути, уберечь себя и близких от острых респираторных заболеваний со стопроцентной гарантией – увы, нельзя. Но взять иммунную систему в надежные союзники – под силу каждому. Достаточно просто следовать простым правилам «респираторного этикета».
Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Если у вас есть признаки – кашель, чихание – пользуйтесь одноразовыми салфетками. Поменьше трогайте лицо.
Если чихаете или кашляете, то можно в сгиб локтя. Почаще мыть руки в этот период.
Не стоит в этот период искать развлечений в местах большого скопления людей: кинотеатрах, торговых центрах. По возможности, откажитесь от общественного транспорта в пользу пеших прогулок. Не забывайте про медицинскую маску, дабы обезопасить окружающих, если вас, всё-таки, угораздило заболеть.
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