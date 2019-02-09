Кто на дереве сидит? Крокодил. Из-за наводнения в Австралии к жилым домам принесло рептилий

Новости Австралии. Из-за наводнения в штате Квинсленд к домам жителей принесло крокодилов. Рептилий можно встретить на дорогах, фермерских плотинах и даже колодцах, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Уровень осадков достиг метра. А это, как сообщается, в 20 раз выше нормы. По оценкам специалистов, такие стихийные бедствия на Зелёном континенте фиксируют раз в 100 лет.

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля