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Кто на дереве сидит? Крокодил. Из-за наводнения в Австралии к жилым домам принесло рептилий

09 февраля 2019 18:37
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Новости Австралии. Из-за наводнения в штате Квинсленд к домам жителей принесло крокодилов. Рептилий можно встретить на дорогах, фермерских плотинах и даже колодцах, рассказали в программе «Плюс-минус».

Кто на дереве сидит? Крокодил. Из-за наводнения в Австралии к жилым домам принесло рептилий-1

Кто на дереве сидит? Крокодил. Из-за наводнения в Австралии к жилым домам принесло рептилий-3

Из-за рекордных дождей власти Таунсвилла были вынуждены открыть дамбу.

В результате искусственного подтопления 2 тысячи домов ушли под воду.

Кто на дереве сидит? Крокодил. Из-за наводнения в Австралии к жилым домам принесло рептилий-6

Кто на дереве сидит? Крокодил. Из-за наводнения в Австралии к жилым домам принесло рептилий-8

Уровень осадков достиг метра. А это, как сообщается, в 20 раз выше нормы. По оценкам специалистов, такие стихийные бедствия на Зелёном континенте фиксируют раз в 100 лет.

Меньше осадков и температура выше нормы: прогноз погоды в Беларуси с 11 до 17 февраля

# Наводнение # калейдоскоп

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