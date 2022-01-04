Агросервис в Беларуси. Как изношенной сельхозтехнике дают вторую жизнь

Новости Беларуси. Январь и февраль – пик ремонтных работ на предприятиях агросервиса. От того, как быстро и качественно сработают мастера сегодня, напрямую зависит итог предстоящей посевной, а после – уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обстоят дела с восстановлением сельхозтехники в Гомельской области, в материале Анны Корольчук.

Срок эксплуатации этого трактора – 11 лет. Он его выработал еще в прошлом сезоне. Однако на предприятиях агросервиса таким агрегатам дают вторую жизнь.

Иван Конанков, главный государственный инспектор Чечерской районной инспекции Гостехнадзора:

Эта техника в основном на полевых работах – весенне-полевых, осенне-полевых. Она основную роль выполняет, эти энергонасыщенные трактора. Поэтому мы целенаправленно были вынуждены направить этот трактор сюда. На местах мы не сможем такой капитальный ремонт делать, а это предприятие специализированное, оно более углубленно ремонты делает. Здесь отремонтировали двигатель, навеску, гидросистему отремонтировали, световую, внешний вид, что позволяет пройти государственный технический осмотр без всяких замечаний основных.

После приемки обновленного трактора технадзором, он отправится на поля хозяйства Ботвиново Чечерского района. За услугами ремонта в областной агросерсвис оттуда обращаются не впервые. Качеством работ довольны, тем более что при появлении проблем специалисты быстро выезжают на место для диагностики. По условиям гарантии, если во время полевых работ потребуется ремонт техники, агросервис дает в пользование предприятию аналог, чтобы не было простоя. Подготовка к новому сезону процесс не быстрый и проходит в несколько этапов. Вначале восстанавливают технику для весенних работ.

Александр Тороп, генеральный директор Гомельоблагросервиса:

Плуги, почвообрабатывающие агрегаты, посевные комплексы, сеялки. Они сегодня на ремонте в Мозыре. Специализируются на ремонте погрузчиков, тракторов, в том числе сельскохозяйственных сеялок кукурузных, которые он и производит и капитально восстанавливает. Другие, например, Калинковичский ремонтно-механический завод специализируется на производстве и выпуске льнотехники, а также почвообрабатывающей техники, такой как плуги-культиваторы. Далее пойдет техника для заготовки кормов – комбайны и косилки. Потом будут ремонтировать агрегаты для уборки зерновых. Износ некоторых единиц доходит до 90 %, поэтому от работы агросервисов напрямую зависит продовольственная безопасность страны.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомельской области работает 16 центров по подготовке техники к полевым работам. Ремонтируют агрегаты и непосредственно в сельхозорганизациях. Сейчас на предприятия агросервиса на обслуживание сдано более 500 единиц техники.