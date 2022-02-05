Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?

Новости Беларуси. О планах на урожай в предстоящем сезоне. Все регионы страны обеспечены запасом семян зерновых и зернобобовых культур к яровому севу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли проверку на соответствие в государственных семенных инспекциях.

Общая потребность – более 220 тысяч тонн, однако семенного материала всегда готовят в излишке. В этот раз на 30 % свыше необходимого. Запас нужен, чтобы пересеять поля, если озимые не доживут до весны. Их на зерно посеяли почти 1,5 миллиона гектаров – площадь на 100 с лишним тысяч больше, чем в предыдущем сезоне. Упор делают не только на количество семян, но и на их качество. Новые сорта должны стабильно давать хорошую урожайность в условиях меняющегося климата.

На создании белорусских гибридов кукурузы, подсолнечника и многолетних трав специализируется Полесский институт растениеводства.

Виталий Кравцов, заместитель директора Полесского института растениеводства:

В связи с потеплением климата очень актуальным является создание сортов засухоустойчивых культур. Одним из новых направлений является проведение селекционных исследований по такой культуре, как сорго. В настоящее время в реестре находится сорт «Сорго веничное-7». Также испытываются сорта сахарного сорго. Мы думаем, что эти сорта займут достойное место на полях республики.

Конкуренция со стороны западных селекционных концернов высокая, но полесские гибриды кукурузы достойно соперничают с ними. Каждый третий гектар этой культуры в стране, а их более 350 тысяч, засевают семенами белорусской селекции. Все больше аграриев отдают предпочтение именно им за оптимальное соотношение цены и качества.