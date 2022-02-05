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Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?

05 февраля 2022 14:42
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Новости Беларуси. О планах на урожай в предстоящем сезоне. Все регионы страны обеспечены запасом семян зерновых и зернобобовых культур к яровому севу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли проверку на соответствие в государственных семенных инспекциях.  

Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?-1

Общая потребность – более 220 тысяч тонн, однако семенного материала всегда готовят в излишке. В этот раз на 30 % свыше необходимого. Запас нужен, чтобы пересеять поля, если озимые не доживут до весны. Их на зерно посеяли почти 1,5 миллиона гектаров – площадь на 100 с лишним тысяч больше, чем в предыдущем сезоне. Упор делают не только на количество семян, но и на их качество. Новые сорта должны стабильно давать хорошую урожайность в условиях меняющегося климата.  

Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?-4

На создании белорусских гибридов кукурузы, подсолнечника и многолетних трав специализируется Полесский институт растениеводства.  

Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?-7

Виталий Кравцов, заместитель директора Полесского института растениеводства:  
В связи с потеплением климата очень актуальным является создание сортов засухоустойчивых культур. Одним из новых направлений является проведение селекционных исследований по такой культуре, как сорго. В настоящее время в реестре находится сорт «Сорго веничное-7». Также испытываются сорта сахарного сорго. Мы думаем, что эти сорта займут достойное место на полях республики.  

Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?-10

Конкуренция со стороны западных селекционных концернов высокая, но полесские гибриды кукурузы достойно соперничают с ними. Каждый третий гектар этой культуры в стране, а их более 350 тысяч, засевают семенами белорусской селекции. Все больше аграриев отдают предпочтение именно им за оптимальное соотношение цены и качества.  

Потребность – более 220 тысяч тонн. Хватит ли в Беларуси семян к яровому севу?-13

Импортозамещающий эффект – около 10 миллионов долларов в год, но поздние сорта все равно приходится закупать за рубежом. Семена многолетних трав заготовят к марту. Сейчас соответствует требованиям около 80 % от необходимого объема. Схожая ситуация по льну. Он, как и многолетние травы, высевается позже.  

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Виталий Кравцов # Фотофакт

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