Самый перспективный континент – Лукашенко поставил задачи по работе в Африке
«Африка превращается в локомотив, с которым нужно двигаться в сцепке». Эти слова Президента стали лейтмотивом совещания, посвященного развитию сотрудничества с африканскими странами. Глава государства подчеркнул, что резервы диверсификации экспорта, особенно для базовых отраслей, находятся именно там – на африканском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом.
Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нашей техникой и технологиями могли эффективно пользоваться африканские партнеры. Именно поэтому экспорт образовательных услуг – одно из важнейших направлений. Уже больше 2 500 студентов из стран Африканского континента учатся в наших вузах.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы сегодня готовим инженерные кадры, работаем по направлению сельского хозяйства, готовим медиков будущих по целому ряду других направлений и специальностей. Поэтому, конечно, следующий шаг для соответствующей динамики – это заключение соответствующих двусторонних договоров на уровне наших университетов, чтобы мы могли реализовывать не только привлечение иностранных студентов через индивидуальные заявки, но и через системную работу.
И в связи с этим хотелось бы отметить то, что благодаря нашему Президенту с Зимбабве сегодня развивается очень динамичное взаимодействие не только по привлечению студентов этой страны, но и по стажировкам профессорско-преподавательского состава. Мы полагаем, что те преподаватели, которые будут на системной основе проходить стажировки в наших университетах, будут фактическими проводниками нашего образования на этот континент.
К слову, еще полтысячи граждан стран Африки учатся в Беларуси медицинским специальностям. Да, наши системы здравоохранения разнятся, разнятся и подходы. Но мы схожи в желании оказывать людям максимально качественные медуслуги с заботой о здоровье и жизни.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
По экспорту медицинских услуг. Мы сегодня смогли увеличить этот экспорт и сделать его значительно для себя больше, чем в прошлом году. За счет скрупулезной работы по знанию людей с другого континента о том, что есть Беларусь, что в Беларуси есть достойная, качественная медицинская помощь.
Ведь это не просто какие-то буклеты, которые мы рассылаем. Это мнение, которое основано на опыте, когда люди приезжают и получают помощь. Поэтому чем больше будет туристов, а в этой ситуации мы тоже имеем динамику, они могут обращаться за помощью.
И в этом отношении они уже формируют мнение своих сограждан, когда могут поделиться, какая медицина в Республике Беларусь. Ну и, конечно, потенциалом является фармацевтика, которая на сегодняшний день также является в поле нашего ежедневного процесса работы. И убежден, что и здесь у нас получится сделать результат.
Беларусь ставит задачи амбициознее и шире, чем просто поставки продукции. Заинтересованы мы в создании совместных производств в Африке. Вице-премьер, курирующий африканское направление, акцентировал: нельзя сразу с места в карьер, но можно, и даже нужно, ускорить темп движения по намеченному пути.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы идем от поставки техники непосредственно к созданию соответствующих сервисных центров, обучению персонала, который сможет не только эксплуатировать эту технику, но и в дальнейшем обеспечить ее ремонт, обслуживание в рамках тех же сервисных центров. И переход на создание совместных сборочных производств, крупноузловых производств самой техники.
А потом уже в следующем этапе это и проработка вопросов создания совместных производств по переработке в первую очередь сельскохозяйственной продукции с целью решения вопросов по укреплению продовольственной безопасности этих стран. И этот хороший опыт был у нас реализован в Зимбабве.
Сейчас это уже третий этап, где сервисные центры созданы, техника поставлена. В рамках третьего этапа планируется и поставка техники, и реализация сборочных производств пассажирской техники, реконструкция двух и строительство четырех новых зерносушильных комплексов. Это тоже комплекс мер, направленных на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Подробности.
На высокой скорости вероятность ошибиться, конечно, выше. Именно поэтому важно постоянно сверять и актуализировать информацию. Что, в общем-то, и делали сегодня на высшем уровне. Подсказка. Схожее можно применять дальше по цепочке ответственных и заинтересованных. Мы ведь настроены на долгий путь совместного развития с далекими, но, безусловно, важными партнерами самого перспективного континента.