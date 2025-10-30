Самый перспективный континент – Лукашенко поставил задачи по работе в Африке

«Африка превращается в локомотив, с которым нужно двигаться в сцепке». Эти слова Президента стали лейтмотивом совещания, посвященного развитию сотрудничества с африканскими странами. Глава государства подчеркнул, что резервы диверсификации экспорта, особенно для базовых отраслей, находятся именно там – на африканском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом.

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нашей техникой и технологиями могли эффективно пользоваться африканские партнеры. Именно поэтому экспорт образовательных услуг – одно из важнейших направлений. Уже больше 2 500 студентов из стран Африканского континента учатся в наших вузах.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы сегодня готовим инженерные кадры, работаем по направлению сельского хозяйства, готовим медиков будущих по целому ряду других направлений и специальностей. Поэтому, конечно, следующий шаг для соответствующей динамики – это заключение соответствующих двусторонних договоров на уровне наших университетов, чтобы мы могли реализовывать не только привлечение иностранных студентов через индивидуальные заявки, но и через системную работу. И в связи с этим хотелось бы отметить то, что благодаря нашему Президенту с Зимбабве сегодня развивается очень динамичное взаимодействие не только по привлечению студентов этой страны, но и по стажировкам профессорско-преподавательского состава. Мы полагаем, что те преподаватели, которые будут на системной основе проходить стажировки в наших университетах, будут фактическими проводниками нашего образования на этот континент.

К слову, еще полтысячи граждан стран Африки учатся в Беларуси медицинским специальностям. Да, наши системы здравоохранения разнятся, разнятся и подходы. Но мы схожи в желании оказывать людям максимально качественные медуслуги с заботой о здоровье и жизни.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

По экспорту медицинских услуг. Мы сегодня смогли увеличить этот экспорт и сделать его значительно для себя больше, чем в прошлом году. За счет скрупулезной работы по знанию людей с другого континента о том, что есть Беларусь, что в Беларуси есть достойная, качественная медицинская помощь. Ведь это не просто какие-то буклеты, которые мы рассылаем. Это мнение, которое основано на опыте, когда люди приезжают и получают помощь. Поэтому чем больше будет туристов, а в этой ситуации мы тоже имеем динамику, они могут обращаться за помощью. И в этом отношении они уже формируют мнение своих сограждан, когда могут поделиться, какая медицина в Республике Беларусь. Ну и, конечно, потенциалом является фармацевтика, которая на сегодняшний день также является в поле нашего ежедневного процесса работы. И убежден, что и здесь у нас получится сделать результат.

Беларусь ставит задачи амбициознее и шире, чем просто поставки продукции. Заинтересованы мы в создании совместных производств в Африке. Вице-премьер, курирующий африканское направление, акцентировал: нельзя сразу с места в карьер, но можно, и даже нужно, ускорить темп движения по намеченному пути.