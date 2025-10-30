Проект «Культура без границ» и клуб «Дорога к храму» – о социальной поддержке инвалидов поговорили с экспертом

Всего на постоянной основе в отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов Солигорского районного ТЦСОН ходят более 50 человек. Возраст от 18 до 45 лет. Для шести маломобильных человек организована кружковая работа в форме социального обслуживания на дому, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
10 лет работает с детьми – поговорили с руководителем отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов
Наталья Петрова, заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Солигорского районного ТЦСОН:
Мы являемся участниками замечательного социального проекта «Культура без границ», который реализуется государственным учреждением «Дворец культуры города Солигорска». Поэтому на протяжении многих лет у ребят наших есть замечательная возможность посещать различные мероприятия, экскурсии. Мы стараемся прилагать все усилия для того, чтобы нашим подопечным в отделении было комфортно, интересно, чтобы у них каждый день проходили какие-то насыщенные мероприятия. Конечно, чтобы каждый из них обязательно находил для себя занятие по душе. Для них очень важно видеть результат своего труда. Когда они видят, что у них все получается, им все удается – это, конечно, их вдохновляет на дальнейшие какие-то достижения, успехи. Мы стараемся всячески им в этом помогать.
Созданный клуб «Дорога к храму» – вместе с педагогами ребята посещают церковь, ходят на причастие и общаются со священнослужителями. Навещают воспитанников в отделении сестры милосердия, проводят беседы. Всего в Солигорском районе 733 семьи, где воспитываются свыше 750 детей с инвалидностью. Реализуется государственная поддержка, предоставляются льготы и социальные гарантии.
Наталья Петрова:
У нас есть 12 человек, которые негородские, проживают на селе. Они сами добираются. У нас в Солигорске достаточно хорошо налажено транспортное сообщение, поэтому с этим проблем нет. Хотя в планах у нас есть приобретение специального транспорта для осуществления в будущем подвоза нуждающихся. Не все желают, допустим, посещать отделение ежедневно. Кто-то, например, из района – ребята приезжают один-два раза в неделю. Еще хочу добавить, что на базе нашего отделения также оказывается услуга персонального ассистента. Сегодня у нас 32 человека тоже получают данную услугу. Данный вид услуги предоставляется людям с инвалидностью по зрению либо людям с инвалидностью, у которых имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, также с интеллектуальными нарушениями. Еще у нас есть такая форма работы, как выездная студия. На территории Солигорского района на базе социального пункта в городском поселке Красная Слобода у нас организована работа выездной творческой студии «Вдохновение». Когда мы тоже один-два раза в месяц выезжаем туда, ребята приходят и тоже с удовольствием занимаются в кружках.
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