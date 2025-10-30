Проект «Культура без границ» и клуб «Дорога к храму» – о социальной поддержке инвалидов поговорили с экспертом

Всего на постоянной основе в отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов Солигорского районного ТЦСОН ходят более 50 человек. Возраст от 18 до 45 лет. Для шести маломобильных человек организована кружковая работа в форме социального обслуживания на дому, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Наталья Петрова, заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Солигорского районного ТЦСОН:

Мы являемся участниками замечательного социального проекта «Культура без границ», который реализуется государственным учреждением «Дворец культуры города Солигорска». Поэтому на протяжении многих лет у ребят наших есть замечательная возможность посещать различные мероприятия, экскурсии. Мы стараемся прилагать все усилия для того, чтобы нашим подопечным в отделении было комфортно, интересно, чтобы у них каждый день проходили какие-то насыщенные мероприятия. Конечно, чтобы каждый из них обязательно находил для себя занятие по душе. Для них очень важно видеть результат своего труда. Когда они видят, что у них все получается, им все удается – это, конечно, их вдохновляет на дальнейшие какие-то достижения, успехи. Мы стараемся всячески им в этом помогать.

Созданный клуб «Дорога к храму» – вместе с педагогами ребята посещают церковь, ходят на причастие и общаются со священнослужителями. Навещают воспитанников в отделении сестры милосердия, проводят беседы. Всего в Солигорском районе 733 семьи, где воспитываются свыше 750 детей с инвалидностью. Реализуется государственная поддержка, предоставляются льготы и социальные гарантии.