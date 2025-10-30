Композиция, батик и керамика – чему обучают в Солигорской художественной школе искусств, узнали у педагога

Год назад Солигорская детская художественная школа искусств переехала в новое здание. Просторные кабинеты, тематические холлы – все здесь намекает на то, что это место для самых творческих людей. Созданы специальные классы, они обустроены всем необходимым. Работа кипит, близится конец учебной четверти, нужно дописать картины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 10 лет работает с детьми – поговорили с руководителем отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов

Эта художественная школа считается одной из серьезных по подготовке мастеров в стране. Педагоги создают уникальную атмосферу, где каждый может в полную меру раскрыть свой творческий потенциал. Подход к обучению многогранен и индивидуален, акцент на развитие критического мышления. Детей учат анализировать свои работы, видеть сильные и слабые стороны. Самое главное, найти свой уникальный путь и быть непохожим на других.