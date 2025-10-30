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Композиция, батик и керамика – чему обучают в Солигорской художественной школе искусств, узнали у педагога

30 октября 2025 15:18
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Год назад Солигорская детская художественная школа искусств переехала в новое здание. Просторные кабинеты, тематические холлы – все здесь намекает на то, что это место для самых творческих людей. Созданы специальные классы, они обустроены всем необходимым. Работа кипит, близится конец учебной четверти, нужно дописать картины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Композиция, батик и керамика – чему обучают в Солигорской художественной школе искусств, узнали у педагога-2

Эта художественная школа считается одной из серьезных по подготовке мастеров в стране. Педагоги создают уникальную атмосферу, где каждый может в полную меру раскрыть свой творческий потенциал. Подход к обучению многогранен и индивидуален, акцент на развитие критического мышления. Детей учат анализировать свои работы, видеть сильные и слабые стороны. Самое главное, найти свой уникальный путь и быть непохожим на других.

Композиция, батик и керамика – чему обучают в Солигорской художественной школе искусств, узнали у педагога-4

Ольга Болбас, преподаватель Солигорской детской художественной школы искусств:
Подготовительные группы – детки семи, восьми, девяти, десяти лет. Группа эстетов, которые ходят два раза в неделю и тоже на базе нашей школы получают художественное образование. Я очень рада, что на протяжении уже многих лет в художественную школу поступить непросто. Потому что сдаются специальности – рисунок, живопись, композиция, где дети должны немножко показать правильность видения рисунка, живописи. Обучение длится пять лет. У нас есть прикладная композиция, батик, очень хорошая керамика, графика, вытинанка – очень профессионально педагоги занимаются. Я очень рада, что у нас коллектив в основном где-то такого одного возраста. Пришли молодые педагоги, девочки после колледжа, академии искусств.

Подробности в видео.

# Юлия Минич # Образование в Беларуси

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