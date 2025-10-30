Какие задачи стоят перед правительством по сотрудничеству с Африкой – рассказал Каранкевич

Резервы диверсификации экспорта для базовых отраслей белорусской экономики находятся в Африке. Сегодня этот континент превращается в локомотив, с которым нужно двигаться в сцепке. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития сотрудничества с африканскими государствами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обозначил направления взаимодействия, по которым нужны дополнительные предложения. Речь не только о поставках, но более тесном партнерстве в части обеспечения продовольственной безопасности региона, перспектив создания сборочных производств, а также подготовки кадров на базе белорусских учреждений образования, в том числе в сфере здравоохранения. Отметим, сегодня только в наших медуниверситетах образование получают порядка 500 студентов из стран Африки, всего же обучаются свыше 2,5 тысячи. Беларусь готова увеличить количество. В целом, более активных действий Президент ожидает по всем направлениям, тем более, что уровень политических отношений позволяет. «Как обстоят дела на самом деле?» – этот вопрос Александр Лукашенко адресовал участникам совещания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Правительство еще при прежнем премьер-министре приняло программу действий по развитию сотрудничества со странами Африки на 2024-2026 годы. Я не буду ее характеризовать, скажу, что приняли сами для себя очень легкую, ненапряженную программу.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ставим задачи, более напряженные задачи. Выход, конечно, нужно увеличивать минимум до одного миллиарда долларов США по поставкам нашей продукции на Африканский континент. Эта задача стоит, и поэтому все нацелены на ее выполнение. И здесь же, опять же, по времени. Это нужно сделать быстро. Этот год – положительная динамика. Задачи будут и на следующий год поставлены достаточно напряженные. Для того чтобы, во-первых, расширять уже традиционно то, что мы уже закрепились, какую-то продукцию поставляем. Ну и второе, это поиск новых и рынков сбыта этой продукции, и расширение номенклатуры, и увеличение объемов поставки самой продукции на этот Африканский континент.

Готовность к более тесному сотрудничеству сегодня подтверждает Алжир. Александр Лукашенко в ближайшее время рассчитывает обсудить совместные перспективы со своим коллегой – Президентом Теббуном.