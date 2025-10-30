10 лет работает с детьми – поговорили с руководителем отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов

В отделении социальной реабилитации, абилитации инвалидов ребята не скучают. Каждый день по-новому интересен и насыщен различными активностями. Упор на изучение белорусской культуры, ремесел, традиций. Чтобы занятия проходили интереснее и понятнее, их проводят в игровой форме, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Композиция, батик и керамика – чему обучают в Солигорской художественной школе искусств, узнали у педагога

Как подмечают педагоги, им самим есть чему поучиться у ребят. Бесконечной доброте, искренности и умению радоваться за других с неподдельными эмоциями. Галина Игнашевич уже свыше 10 лет работает с детьми, вдохновляет на новые достижения и развивает интерес к учебе. Ведет клуб «Здоровье», «Хочу все знать» и кружок по интересам «Волшебный завиток».

Галина Игнашевич, руководитель отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов Солигорского районного ТЦСОН:

У меня есть специальный план работы, в котором на год уже все разработано. Просто плюс минус где-то что-то добавляется, убирается. На каждый месяц у нас идет своя тематика. Мы по ней проходим – здоровье, дорожные знаки. Каждому индивидуально, потому что кто-то, допустим, может ответить на этот вопрос – значит, задаешь этому вопрос. Если ты не можешь этот – значит, что-то порисовать. Какие-то берем из интернета темы. Все везде потихонечку за годы добирается. Где-то приходится обратно это повторять, потому что у них может забыться. Возвращаемся – тот же самый переходи дорогу. Загадки могут забыться, то есть про животных или птиц. Все это они, бывает, забывают, назад мы начинаем повторять. Все так по кругу. Книги какие-то – ходим в библиотеку мы тоже. К ним часто приходим. Книги в библиотеки взяли, посмотрели, что-то придумали новенькое, добавили. Друг друга ребята тоже поддерживают, стараются создать свой мир, где живет дружба и взаимопонимание.