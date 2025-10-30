Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом

Африка для Беларуси – тот же Китай 30 лет назад – рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши – об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития сотрудничества со странами Африки. На старте глава государства ориентировал участников на предметный разговор и подчеркнул необходимость более активной работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, до 2019 года Беларусь сотрудничала преимущественно со странами севера Африки, сегодня география значительно расширилась. Работу нужно продолжать. Тем более, что на уровне Президента решения приняты. Как они выполняются – сегодня глава государства хотел услышать от участников совещания. Так, Александр Лукашенко напомнил про программу действий по развитию сотрудничества со странами Африки до 2026 года: она не напряженная, заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Темп роста экспорта товаров – 107,2 % при среднем по стране 97 %. Казалось бы, шанс. Раз пошли дела, так надо собрать резервы, поддержать лучших и научить остальных. А на самом деле? Признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах. Тем временем в текущем году «очищенный» экспорт составляет меньше четверти от объема поставок (130 млн. долларов).

А жизнь подбрасывает задачи без учета ненапряженных планов правительства. Ситуация на наших основных рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее. Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задача и не столько сегодняшнего дня. Задача руководителей – обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для наших людей. Именно в сложных ситуациях! Пока же на все африканские страны приходится только 2 % от общего экспорта Беларуси, в 2024 году – 1,9 %.