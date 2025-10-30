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Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом

30 октября 2025 10:55
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Африка для Беларуси – тот же Китай 30 лет назад – рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши – об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития сотрудничества со странами Африки. На старте глава государства ориентировал участников на предметный разговор и подчеркнул необходимость более активной работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом-2

Так, до 2019 года Беларусь сотрудничала преимущественно со странами севера Африки, сегодня география значительно расширилась. Работу нужно продолжать. Тем более, что на уровне Президента решения приняты. Как они выполняются – сегодня глава государства хотел услышать от участников совещания. Так, Александр Лукашенко напомнил про программу действий по развитию сотрудничества со странами Африки до 2026 года: она не напряженная, заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Темп роста экспорта товаров – 107,2 % при среднем по стране 97 %. Казалось бы, шанс. Раз пошли дела, так надо собрать резервы, поддержать лучших и научить остальных. А на самом деле? Признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах. Тем временем в текущем году «очищенный» экспорт составляет меньше четверти от объема поставок (130 млн. долларов).

А жизнь подбрасывает задачи без учета ненапряженных планов правительства. Ситуация на наших основных рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее. Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задача и не столько сегодняшнего дня. Задача руководителей – обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для наших людей. Именно в сложных ситуациях! Пока же на все африканские страны приходится только 2 % от общего экспорта Беларуси, в 2024 году – 1,9 %.

Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом-6

Сегодня именно в Африке резервы диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики. Темпы роста ВВП континента превышают среднемировые, налицо демографический рост. Не стоит забывать и про сырьевые запасы. Все это, отметил глава государства, превращает Африку в локомотив, и мы должны двигаться с ним в сцепке. Чтобы после не пытаться запрыгнуть в последний вагон. Отмечу, сегодня все больше стран стараются завоевать рынок африканских государств, конкуренция растет. У Беларуси есть ряд преимуществ – индивидуальный подход, надежность и узнаваемость. Показательным стало сотрудничество с Зимбабве в части механизации сельского хозяйства. Сегодня по такой же схеме ведется работа с Нигерией. Александр Лукашенко поинтересовался – какая страна африканского континента будет следующим приоритетом для развития сотрудничества. Готовность демонстрирует Алжир. Президент рассчитывает в самое ближайшее время обсудить перспективы партнерства с лидером этой страны.

Подробности – в следующем эфире.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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