МЧС пополнило военный резерв Беларуси. Готово ли министерство к таким переменам?

Новости Беларуси. МЧС может обеспечивать защиту национальных интересов Беларуси. 27 июня это показали результаты совместных тактико-специальных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников, помимо силовиков, и 215 спасателей. Несмотря на то, что их основная задача – ликвидация пожаров и спасение людей, сотрудники этого ведомства способны дополнить силы МВД, при необходимости территориальные войска, а также обеспечить защиту национальных интересов страны.

Новый функционал Министерства по чрезвычайным ситуациям, обозначенный Президентом во время рабочего совещания в начале февраля 2022 года, запомнился широкой общественности одним громким, но аргументированным тезисом. Отныне МЧС часть силового блока страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не можем же мы в компактной небольшой стране иметь численность Вооруженных Сил 200-300 тысяч. Мы договорились, что численность наших Вооруженных Сил, армии нашей 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС – крепкие, надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить. Это спасатели. И вторая функция – вооруженные люди, которые в случае момента, время «Ч» встанут на защиту нашей родины. А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще какой-то техникой? Думаю, да. Это серьезный актив и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг (подробнее здесь).

В министерстве к этому готовы: уже есть и необходимая техника, и вооружение, и даже специалисты, способные к защите граждан не только в мирное время. В новых реалиях такое решение в первую очередь обусловлено вызовами извне, а их в последнее время «хоть отбавляй». Беларусь, несмотря на нагнетающуюся ситуацию, от своих обязательств по сохранению мира не отказывается. Вольфович о политическом заслоне со стороны Украины. Читать здесь.

Но Президент неоднократно подчеркивал, порох стоит держать сухим, поэтому люди в погонах не прекращают оттачивать навыки, как в теории, так и на практике. В Борисовской районе сегодня отработали задержание диверсионных групп, проведение антитеррористической операции, ликвидацию тяжелых последствий подрыва нефтебазы беспилотником и освобождение заложников. Действия развивались на 11 площадках, многие вводные основаны на реальных событиях последнего года. Для вооруженных сил, спецподразделений МВД и спасателей – своего рода сдача первой совместной сессии, среди экзаменаторов руководители силового блока страны. Как ведется совместная подготовка госструктур? Рассказал Вадим Синявский. Подробнее.