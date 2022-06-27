«Была отработка практическая». Синявский о первых совместных учениях МВД, спасателей и военных

Среди участников, помимо силовиков, и 215 спасателей. Несмотря на то, что их основная задача – ликвидация пожаров и спасение людей, сотрудники этого ведомства способны дополнить силы МВД, при необходимости территориальные войска, а также обеспечить защиту национальных интересов страны.

Новости Беларуси. МЧС может обеспечивать защиту национальных интересов Беларуси. 27 июня это показали результаты совместных тактико-специальных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Министерство по чрезвычайным ситуациям должно быть всесторонне подготовлено для ликвидации любой чрезвычайной ситуации, которая сегодня возникает. Руководителям государственных органов, в том числе, были заданы вопросы в рамках нашего взаимодействия, которое прописано в различных нормативно-правовых документах. И сегодня была отработка практическая. Работа судебно-оперативного штаба, по получению информации, по реагированию, по формированию сил и средств для выдвижения и ликвидации.