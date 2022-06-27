Прямой эфир

«Была отработка практическая». Синявский о первых совместных учениях МВД, спасателей и военных

27 июня 2022 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МЧС может обеспечивать защиту национальных интересов Беларуси. 27 июня это показали результаты совместных тактико-специальных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС пополнило военный резерв Беларуси. Готово ли министерство к таким переменам? Читать здесь.

Среди участников, помимо силовиков, и 215 спасателей. Несмотря на то, что их основная задача – ликвидация пожаров и спасение людей, сотрудники этого ведомства способны дополнить силы МВД, при необходимости территориальные войска, а также обеспечить защиту национальных интересов страны.

«Была отработка практическая». Синявский о первых совместных учениях МВД, спасателей и военных-1

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Министерство по чрезвычайным ситуациям должно быть всесторонне подготовлено для ликвидации любой чрезвычайной ситуации, которая сегодня возникает. Руководителям государственных органов, в том числе, были заданы вопросы в рамках нашего взаимодействия, которое прописано в различных нормативно-правовых документах. И сегодня была отработка практическая. Работа судебно-оперативного штаба, по получению информации, по реагированию, по формированию сил и средств для выдвижения и ликвидации.

«Нарастает сегодня политическое давление». Вольфович о включении МЧС в военный резерв Беларуси. Подробнее.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все должны быть заинтересованы в сильной, мощной России». Олег Гайдукевич объяснил почему
27 июня 2022 19:39

«Все должны быть заинтересованы в сильной, мощной России». Олег Гайдукевич объяснил почему

Олег Гайдукевич: «Очень бы хотел кто-то поссорить Беларусь и Россию с Казахстаном. Это была бы мечта»
27 июня 2022 19:34

Олег Гайдукевич: «Очень бы хотел кто-то поссорить Беларусь и Россию с Казахстаном. Это была бы мечта»

Кирилл Казаков: любая война – это не про политику, а про ресурсы. Мы добротой и партнёрством добились тех же ресурсов
27 июня 2022 19:34

Кирилл Казаков: любая война – это не про политику, а про ресурсы. Мы добротой и партнёрством добились тех же ресурсов