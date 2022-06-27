«Нарастает сегодня политическое давление». Вольфович о включении МЧС в военный резерв Беларуси

Среди участников, помимо силовиков, и 215 спасателей. Несмотря на то, что их основная задача – ликвидация пожаров и спасение людей, сотрудники этого ведомства способны дополнить силы МВД, при необходимости территориальные войска, а также обеспечить защиту национальных интересов страны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Нарастает сегодня политическое давление, мы уже привыкли к этому. Экономические санкции. Развязана, по большому счету, информационная война против нашей страны и постоянная демонстрация постоянного присутствия вдоль границ Республики Беларусь. На Западе, если мы к этому уже привыкли, отслеживаем, хотя нельзя к этому, наверное, привыкнуть. Сегодня наши украинские соседи также пытаются поставить заслон какой-то против Республики Беларусь. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит.