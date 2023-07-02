Матвиенко: «Разве такую страну, как Россия, такую страну, как Беларусь, кто-то может победить?»

На неделе в Уфе прошел X Форум регионов Беларуси и России. Глава Башкортостана назвал это главным событием года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А для проведения форума выделил центральную улицу Уфы, которую переименовали в улицу Дружбы, и конгресс-холл «Торатау», который до этого принимал саммиты ШОС и БРИКС, но Форум регионов впервые. Хотя это обстоятельство не помешало собрать рекордный урожай договоренностей и контрактов. Более 100 миллиардов рублей – результат заключенных в Уфе сделок между белорусскими и российскими промышленниками. Безусловно, это пойдет на пользу как отдельным предприятиям, так и в целом двусторонним отношениям. Но эффект форума, конечно, измеряется не только деньгами. Эта встреча сделала наши народы ближе. Белорусы побывали в настоящей юрте дружбы, а россияне оценили гостеприимство белорусской хаты. Даже официальные заседания проходили с налетом местного колорита – под сводами шатра и в ковровых интерьерах. Символично, что даты проведения форума совпали и с один из самых значимых для исламского мира праздников – Курбан-байрам. Он провозглашает доброту и милосердие. А для форума это как знак свыше, что мы идем в правильном направлении. О значении и предназначении Форума регионов в судьбах наших стран расскажет Кристина Протосовицкая. Она побывала в Уфе и достигла эффекта полного погружения в союзную повестку.

Эту улицу нужно было бы придумать, если бы ее не оказалось. Дружба начинается, как известно, с улыбки, а дружба народов Беларуси и России с безоговорочного принятия культурного кода друг друга. Подворья с традиционными чертами – куда без башкирского колорита в столице – Уфе.

Раиля Сабитова, методист Башкирского историко-культурного центра:

Это башкирский национальный инструмент. Называется курай. Курай – символ нашей государственности. Изображения символа курая есть и на гербе, и на флаге нашей республики.

Когда спрашиваешь у местных, что общего между хозяином нынешнего форума Башкортостаном и Беларусью, услышишь неожиданное – любовь к орнаментам и поиск в них символизма. Символичного в юбилейной встрече регионов окажется много: Владимир Путин назовет форум «сердцем межрегионального сотрудничества», а Александр Лукашенко найдет знаковым место проведения – сердце Евразии, Башкортостан. Его дороги и есть лучшее доказательство тесных связей регионов. По ним поедут трамваи и троллейбусы – это пример эффективной промышленной кооперации двух стран. На форуме Минский автомобильный завод заключил соглашение о расширении общего производства с Уфой. Надежда Лазаревич: «Мы сейчас должны показать нашу силу, мощь двух стран». Подробнее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Практически «Тесла» Союзного государства. Этот троллейбус уже курсирует в городах Беларуси и России. А конкретно этот экземпляр собран совместно с уфимским производителем. Вот такое предметное и конкретное союзное сотрудничество. Например, за рулем этого троллейбуса дружбы посидела даже сама Валентина Матвиенко.

Миниатюру ВДНХ обошли лично спикеры верхних палат парламентов Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Негласно их можно назвать «хозяйками» форума, ведь проект на протяжении всего десятилетия находится под их патронажем. Железной леди России не привыкать «рулить», а потому именно водительское место пришлось по вкусу.

10 лет назад инициативу о развитии межрегионального сотрудничества высказал Президент Александр Лукашенко именно Валентине Матвиенко. Идея превратилась в масштабный форум, суммы контрактов которого измеряются теперь в миллиардах, а число участников – в тысячах. Каждый год спикеры верхних палат парламентов лично проводят форум и контролируют подготовку. Сильные женщины – проводники для сильных регионов двух стран. Их межличностные отношения – пример для всего межрегионального партнерства. Основанные на взаимном уважении, дружбе и одних ценностях, а порой даже эмоциях.